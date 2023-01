Austria turismisektor on hädas lumepuudusega

Nõlvadel, kus peaks praegu olema lumi, on kohati näha rohelist muru, kuna lund on väga vähe sadanud. See on sundinud kohalikke võime arutama, kui kaua suusaturismiga Austrias enam üldse arvestada saab.

"Küsimus on selles, kas meie külalised aktsepteerivad tekkinud olukorda. Kas nad harjuvad sellega ära või leiavad, et sellisena ei ole see enam nende talvise puhkuse sihtmärk, sest see ei ole enam suusatamine. See on Austria talveturismile muidugi ohtlik olukord," rääkis Innsbrucki ülikooli riigi rahanduse osakonna dotsent Robert Steiger.