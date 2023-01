Teisipäeval saabub sula

Külm on Eesti kohalt taandumas ning järgnevatel päevadel domineerib sulailm.

Teisipäeva öö tuleb Eestis pilves. Lõuna poolt alates laieneb üle maa ulatuslik lumesajuvöönd, läänerannikul sajab kohati ka lörtsi. Tuiskab. Puhub kagutuul 5 kuni 10, puhanguti 14, saarte rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 8 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur -2 ja 0 kraadi vahel.

Hommik on paljudes kohtades lumesaju ning tuisuga, saarte rannikul tuleb kohati lörtsi. Lõuna- ja kagutuul on puhanguline. Õhutemperatuur on -5 kraadist mandril +1 kraadini saarte rannikul.

Päev on pilves. Ennelõunal sajab mitmel pool lund, kohati lörtsi ja vihma, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. On jäidet. Tuul puhub kagust ja lõunast, pärastlõunal saartel ka edelast 5 kuni 10, puhanguti 13, rannikul 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +4 kraadini.

Kolmapäeva öö ja ennelõuna on suurema sajuta, pärastlõunal jõuab merelt uus sajuala. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, Kesk-Eestis tuleb õhtul sekka lund ja kuna tuul tugevneb uuesti, siis on ka tuisku. Teedel on jäide. Õhutemperatuur on -2 kraadist Eesti idaservas +3 kraadini saartel.

Järgnevad päevad muutust ei too. Ilm püsib sageli sajune – läänes vesisem, idas lumisem. Õhutemperatuur on -2 kraadist +2 kraadini, saartel on sooja kuni 4 kraadi.