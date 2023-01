Lumerohkus pakub lumeskulptuuride valmistajatele rõõmu

Lumerohkus pani Sauel elava surfari ideed lendama ja nii valmis nädalaga kolm mereteemalist lumeskulptuuri. Kuni on lund, senikaua on ka rõõmu.

Sauel elava Cerly Auliku kodu ette kerkib iga talv lumemaailm, mis seekord küll pisut tagasihoidlikum, kuid kust tänavu leiab lisaks haikalale ka pisikese delfiini ja bikiinides naisterahva.

Aulik on lumeskulptuure loonud aastaid. Varem on laste rõõmuks valminud peamiselt lumest loomad. Näiteks eelmine aasta oli maja ees hiigelsuur draakon, mille seljalt pika hooga alla lasta sai.

Sel aastal katsetas naine kätt inimese kujuga.

"Tagumikku on väga mõnus teha, seal niimoodi silitad, vaatad ja silitad ja tissid ka olid väga head, neid oli ka väga tore teha. Kui näoni jõudsin, siis läks keeruliseks," rääkis Aulik. "Nägu ei saa niimoodi teha, et lihtsalt paned lume ja siis hakkad seal küljes tegema, pea on eraldi."

Kohalikud elanikud ootavad skulptuure igal aastal pikisilmi.

"Meeldib väga, et iga aasta nad on siia teinud ja siis lapsed ka juba iga-aastaselt teavad seda, et "tuleme vaatame jälle, mida nad siin teinud on." Minu meelest see on hästi äge, et nad teevad. Võiks ikka iga aasta teha," rääkis Mari.

Kolmest tegelasest aga pikaks ajaks rõõmu pole, sest kohe saabuv sula pühib osa skulptuurist minema.

"Ma tean täpselt jah, kuidas see juhtub. Teisel päeval kukub naisel pea otsast ära, laud, surfilaud vajub viltu. Haikala on mõnus lamav, temaga midagi väga kiiresti ei juhtu, sest ta kindlalt toetab kuhugi peale, aga naisega on kehvad lood," rääkisAulik.