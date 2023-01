Zelenski: Soledari kaitsjad on andnud Ukrainale võimaluse oma jõudu koguda

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma õhtuses videopöördumises Bahmuti ja Soledari kaitsjaid ning märkis ära, et Soledari kaitsjad on andnud Ukrainale aega ja võimaluse oma jõudu koguda. Politico allikate kinnitusel kaalub USA Ukrainale Stryker lahingumasinate andmist sõdurite transpordiks lahinguväljal. Tšehhis moderniseeritud T-72 tankid on teel Ukrainasse. Ukraina peastaabi sõnul viidi okupeeritud Lõssõtšanski haiglasse uue aasta esimese nädala jooksul kuni 300 Vene sõdurit.

Venemaa keeldub Makijivkas hukkunud Vene sõdurite nimekirja avaldamast

Riias tegutsev Vene uuriv väljaanne The Insider teatas, et Venemaa ei kavatse Makijivkas hukkunud Vene sõdurite nimekirja avaldada. Nõnda teatas Vene Samara oblasti sõjakomissariaar Aleksi Vdovin

Vdovini sõnul edastatakse kogu vajalik info hukkunud sõdurite lähedastele otse. Vdovini sõnul ei saa hukkunud sõdurite nimekirja avaldada, kuna need olevad esiteks delikaatsed isikuandmed ning lisaks võivad välisriikide luureteenistused seda infot Venemaa suhtes vääriti ära kasutada.

Vene kaitseministeeriumi teatel hukkus aastavahetusel Makijivkas Ukraina Himars rünnakus 89 Vene sõdurit. Ukraina teatel hukkus mitusada Vene sõdurit.

The Insider juhtis tähelepanu, et Venemaal algatati petitsioon, milles nõutakse Makijivkas hukkunud sõdurite nimekirja avaldamist. Kirjutamise hetkel on algatusel üle 48 900 allkirja.

Politico: USA kaalub Ukrainale Stryker lahingumasinate andmist

Ameerika Ühendriigid kaaluvad Ukrainale Stryker lahingumasinate annetamist uue Vene mobilisatsioonilaine ohu tõttu, teatas Politico. Strykerid võidakse anda juba järgmise USA relvaabi paketi raames.

Politicoga suhelnud USA valitsuse allikad kinnitasid, et lõplikku otsust ei ole veel tehtud ning Strykerid võivad sisalduda ka mõnes hilisemas relvaabi paketis.

Strykerid on kaheksarattalised lahingumasinad, mis on mõeldud eelkõige sõdurite transpordiks. Erinevalt roomikutega Bradley lahingumasinast ei ole Strykerid sama head tankide vastu, kuid Strykeriga saab jalaväelane edukalt kaitstud viisil rindele jõuda. USA kasutab Strykereid regulaarselt Iraagis.

USA koos Saksamaaga teatasid 5. jaanuaril, et annavad Ukrainale USA päritolu Bradley lahingumasinaid ja Saksa Mardereid.

Tšehhi moderniseeritud T-72 tankid on teel Ukrainasse

Tšehhi annab Ukrainale moderniseeritud T-72 tanke, teatas riigi peaminister Petr Fiala esmaspäeval Twitteris. Fiala jättis ühe tanki peale ukrainlastele lühikese sõnumi.

Na tank T-72, který poputuje na Ukrajinu, jsem napsal statečným ukrajinským obráncům krátký vzkaz.



Věřím, že Ukrajinci zvítězí v jejich boji s ruským agresorem. pic.twitter.com/XtM4NdaMDX — Petr Fiala (@P_Fiala) January 9, 2023

Peale tankide andis Tšehhi Ukrainale 30 uut Treva pääste- ja remondimasinat.

Tankide moderniseerimist Tšehhis rahastasid ühiselt Ameerika Ühendriigid ja Madalmaad.

Rootsi kavatseb saata Ukrainale Archer iseliikursuurtükke

Rootsi peaminister Ulf Kristersson lubas esmaspäeval, et Rootsi annab Ukrainale Archer iseliikursuurtükke, teatas Aftonbladet. Leht meenutas, et opositsioonis olles kritiseeris Kristersson tollast Rootsi sotsiaaldemokraatide juhitud valitsust, kuna nad ei saatnud Ukrainale Archer iseliikursuurtükke. Rootsi detsembrikuises abipaketis Archereid aga veel polnud.

Rootsi on alates 1. jaanuarist Euroopa Liidu eesistujariik. Rootsi välisministri Tobias Billströmi sõnul peab Euroopa andma edaspidi Ukrainale rohkem rasketehnikat ja moodsamaid relvi. Billström tõi esile, et Euroopa sõjaline toetus Ukrainale pole olnud samal tasemel nagu Ameerika Ühendriikide toetus, vahendas Expressen.

Billströmi sõnul on Archerite relvatarne ajaline viivitus tingitud vajadusest suhelda kõikide riikidega kelle komponente on suurtükisüsteemis kasutatud ja saada neilt ekspordiluba.

Ühendkuningriik kavatseb anda Ukrainale uuel aastal vähemalt samas mahus relvaabi nagu 2022. aastal

Briti kaitseministeerium teatas, et Briti valitsus kavatseb anda Ukrainale vähemalt samas mahus relvaabi 2023. aastal nagu anti 2022. aastal.

Zelenski: Soledari kaitsjad on andnud Ukrainale täiendavat aega ja võimaluse oma jõudu koguda.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma õhtuses videopöördumises Bahmuti ja Soledari kaitsjaid.

Zelenski kinnitas, et rünnakud Soledarile Venemaa poolt on muutunud üha ägedamaks ning linnas pole ühtegi seina enam püsti. Ukraina presidendi kinnitusel on Soledari kaitsjad andnud Ukrainale täiendavat aega ja võimaluse end koguda.

Ukraina peastaap esmaspäeva õhtul: 300 Vene sõdurit viidi Lõssõtšanski haiglasse

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas esmaspäeva õhtul, et Vene väed kannavad jätkuvalt suuri kaotusi idarindel. Peastaabi sõnul viidi okupeeritud Lõssõtšanski haiglasse uue aasta esimese nädala jooksul kuni 300 Vene sõdurit.

Ukraina sõdurid taandusid Lõssõtšanskist 2022. aasta juuli alguses.