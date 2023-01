Saksa prokuratuur kaalub pangalaenu tõttu riigi rahandusministri uurimist

Saksa rahandusminister Christian Lindner võib sattuda huvide konflikti tõttu korruptsioonisüüdistuse alla, vahendas Politico.

Berliini prokuratuur kaalub kas võtta Lindnerilt parlamentaarne immuniteet ning algatada juurdlus selgitamaks välja rahandusministri sidemed BBBankiga. Eelmisel aastal pidas Lindner selle panga üritusel kõne peale laenu saamist.

Berliini prokuratuuri esindaja kinnitas Politicole, et sellist käiku kaalutakse, kuid rõhutas, et menetluskäik on praegu tavapärane ning prokuratuur ei anna kahtlustusest eraldi avalikult teada. Juhul kui eeljuurdluse raames selgub, et rahandusministri immuniteet tuleb ära võtta, siis teavitatakse Bundestagi presidenti juurdluse alustamisest.

Saksa ajakiri Spiegel teatas juba 2022. aasta oktoobris, et Lindneril on sidemeid BBBankiga.

Spiegeli sõnul ostis Lindner Berliinis 2021. aasta jaanuaris 1,65 miljoni euro eest kinnistu ning võttis selle ostuks ja renoveerimiseks 2,35 miljonit eurot laenu pangast. 2022. aasta juunis enne täiendava 450 000 euro suuruse laenu võtmist tegi Lindner kolmeminutilise video BBBanki 100. aastapäeva tähistamise ürituseks.

Politico toob esile, et kuigi Saksa meedias viidati nagu oleks Lindner oma pangalaenu varjanud, siis Bundestagi kodulehel on välja toodud praeguse Saksa rahandusministri kõned BBBanki üritustel ka enne tema ministriks saamist.

Lindneri advokaat eitas pühapäeval süüdistusi nagu tema klient oleks ajanud era- ja tööasjad segamini. Saksa rahandusministeeriumi esindaja kinnitas esmaspäeval, et nad pole eeljuurdlusest teadlikud ning ei soovinud Berliini prokuratuuri menetlustegevusi kommenteerida.

Rahandusministeeriumi esindaja tõi ka esile, et BBBanki palvele saada Lindnerilt tervitusvideo tegeleti ministeeriumis ning Lindner lubas vabatahtlikult ametisse astudes järgida ministeeriumi rahaasjade nõudeid.