Läänemets ei usu, et sotsid Kangilaski tõttu Tartus hääli kaotavad

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et ta ei usu, et endise sotsiaaldemokraadi Gea Kangilaski minek Eesti 200 ridades riigikogu valimistel kandideerima Tartu sotsid tuntavast häälesaagist ilma jätaks. ERR-ile antud intervjuus ütles Läänemets, et sotside eesmärk on saada järgmise parlamendi koosseisu 15 kohta.

Kas erakonnas on nüüd kõik põhilised ettevalmistused riigikogu valimisteks tehtud? Nimekirjad, valimisprogramm on viimase lihvi saanud?

Jah, kõik olulised, peaaegu kõik protseduurid, oleme me ära teinud. Veel on jäänud üldkogu, mis kõik lõplikult kinnitab. Nimekirjad on paigas, kandidaadid teavad enam-vähem, mis positsioonil ja kus nad on. Sõnumid on kokku lepitud. Paljudes piirkondades kampaania juba käib. Selles mõttes me oleme valimisteks valmis.

Sel laupäeval toimuval üldkogul tehakse kuuldavasti teatavaks ka erakonna valimiste hüüdlause. Aga kas see juba ei ole nii mõneski kohas kõlanud, et palgad peavad tõusma?

Tõesti, meie üks üldine sõnum on see, et kui hinnad on kallimaks läinud, siis selleks, et inimeste elujärge parandada, peavad palgad tõusma, pensionid samamoodi. Riik peab siin erandkorras suuremaid samme tegema. Aga jah, me oleme rääkinud nii tugevast Eestist kui ka sellest, et palgad peavad tõusma - need on ühed olulised märksõnad, aga see slogan (tunnuslause - toim.) tuleb alles meil üldkogul kinnitamiseks.

See on siis midagi kolmandat? Ei ole "tugev Eesti", ei ole "palgad peavad tõusma"?

Ei ole jah. Täna me oleme rääkinud oma sõnumitega. Aga see saab olema slogan.

Saab selle välja öelda?

Kommunikatsioon ise ütleb selle välja enne seda üldkogu. Ma ei torma neist ette.

Valimisprogramm on lõplikult valmis teil?

Valimisprogramm on meil valmis. Nii nagu alati, saab viimaseid ettepanekuid teha erakonna üldkoguks. See demokraatia loogika on, et alati üldkoguks neid ettepanekuid ka tehakse ja üldkogu saab veel mõned viimased muudatused sisse viia. Aga põhimõtteliselt meil valimisprogramm on valmis. Seal põhirõhk on inimeste sissetulekute kohapeal – palgad, pensionid, samuti energeetikateemad, haridus ja julgeolek.

Piirkondade nimekirjad on ka komplekteeritud?

Jah, kokkulepped on tehtud. Inimesed teevad juba oma kampaaniat.

Eelmisel nädalal mõnevõrra üllatuslikult liitus teie Jõgeva- ja Tartumaa kampaaniaga nimekas sots, kes vahepeal oli hõivatud kohtumenetlusega –Kajar Lember. Kui suurt tuge te temalt ootate ja kuidas te tema liitumist valimiskampaaniaga üldse kommenteerite?

Jaa, Kajar Lember on meil Jõgeva- ja Tartumaa esinumber ja tõesti mõnda aega on ta kõrval olnud. Kajar Lemberi aastaid kestnud võitlus süüdistustega, kus talle pandi süüks seda, et ta oli üheksaeurose juukselõikuse tasuta saanud ja kõik muud asjad... Sellest muidugi on kahju, et süüdistaja seal ei suutnud oma viga tunnistada ja et on nii absurdi ära mindud. Aga tõesti, see kohtuotsus on olnud õigeksmõistev. Nüüd Lember meil nimekirja Jõgeva- ja Tartumaal eest veab. Ja me usume, et kuna ta oli varasemalt meil väga tugev poliitik Tartu ümbruses ja ka Tartu linnas, siis me usume, et ta on seda ka täna. Ma arvan, et õigusriigi ja inimeste õiglase kohtlemise eest seismine läheb paljudele korda.

Millist tulemust temalt ootate seal?

Esinumbrid peaks tegema kõige parema tulemuse oma ringkonnas. Meil on ootus ja lootus ja Lemberil on endal ka plaan teha selline tulemus koos meeskonnaga, et ma ka mandaadi võtame.

Tartu linnas tabas teid tagasilöök. Olgugi et esinumber on teil väärikas Krista Aru, siis teda oli potentsiaalselt toetamas ka tugev kandidaat, Tartu abilinnapea Gea Kangilaski, kes siis viimasel hetkel meeskonda vahetas. Kuidas te arvate, et see mõjutab teie Tartu tulemust?

Gea Kangilaski ei olnud meil valimisnimekirja juba mitu kuud planeeritud. Kahjuks läks niimoodi, et väga häälekate nõudmiste tulemusena Tartu piirkonna sotsiaaldemokraadid leidsid, et seda positsiooni, mida ta soovis, seekord võimalik anda ei ole selles nimekirjas. Selle peale Gea jäi kõrvale ja ma saan aru, et otsis omale teise erakonna. Sotsiaaldemokraadina ma loodan, et neid sotsiaaldemokraatlikke tegusid teeb ta siis Eesti 200-s, mis küll on oma olemuselt parempoolne erakond.

Eks need väljakutsed on, et kui sa oled ühtpidi selle Süku (Tartu kesklinna planeeritav Südalinna kultuurikeskus - toim.) poolt võidelnud, siis nüüd selle vastu võidelda... Aga elu on näidanud, et Gea Kangilaski suudab väga osavalt oma seisukohti ja põhimõtteid vahetada. Seega ma arvan, et ta saab hakkama. Edu talle.

Aga kuidas see ikkagi teie tulemust Tartus mõjutab. 2019. aasta riigikogu valimistel sai Kangilaski 802 häält. Päris paljudest häältest jääte nüüd ilma?

Teate, kui vaadata ülejäänud meie nimekirja, siis ma ei usu, et me paljudest häältest ilma jääme. Meil on kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann liitunud erakonnaga ja tulnud kandideerima, meil on Krista Aru ja päris mitmed teised inimesed, kes tegelikult valijate jaoks tunduvad olevat täpselt sama profiiliga, mis oli Gea Kangilaskil. Võib-olla oli ka see üks põhjus, miks ta arvas, et ta üldse kandideerida ei taha või vähemalt teha seda sotsiaaldemokraatide nimekirjas. Häid inimesi on Tartus juurde tulnud ja nad on tublid. Ma ei kahtlegi selles, et meil läheb Tartus hästi, ma olen selles täiesti kindel.

Põhjus oli siis selles, et Gea Kangilaski soovis olla Krista Aru järel nimekirjas number kaks, seda talle ei võimaldatud ja siis järgnesid temalt otsused?

Jah, see on demokraatlik protsess. Lõppkokkuvõttes sotsiaaldemokraatidel ringkondade järjestused otsustavad kohalikud sotsiaaldemokraadid. Eks nad hindavad siis iga sotsiaaldemokraadi potentsiaali, panust erakonna tegemistesse, panust linna juhtimisse. Tartu sotsid seekord nägid konsensuslikult, et see nimekirja järjestus võiks olla teine ja selle peale ma saan aru, et Gea Kangilaski leidis, et tal võiks olla potentsiaali siis küll maailmavaateliselt täiesti teises ääres olevas erakonnas.

Viimase Norstati uuringu järgi oli sotside toetus 6,7 protsenti. See on üsna napilt üle valimiskünnise, mis on viis protsenti. Kas te olete sellise reitingu pärast mures? Või olete te praegu ikkagi veendunud, et valimiskünnise ületamisega sotsidel probleeme ei tule?

Sellega probleeme ei tule. Meil on tugevad nimekirjad, meil on Eesti vanim erakond. Ma arvan, et me teeme tugeva tulemuse. Meil ei ole seda tunnetust, et meie toetus võiks jääda kuskile sinna seitsme koha kanti. Me teeme isegi parema tulemuse. Neid muutujaid seekord neil valimistel on päris palju. Kasvõi vaatame seda, et on mõni erakond, kellel võib olla toetus suur, aga kandidaadid on uued, vähem tuntud. Ma arvan, et valimiskastide juures avaldab see mõju ja kindlasti sotsiaaldemokraatide kasuks. Samuti Ukraina sõjaga seotud kõhklused venekeelse elanikkonna seas võivad siin tuua lõppkokkuvõttes suuri üllatusi üldse valimistulemustes.

Mitu kohta riigikogus teie eesmärk on?

Eesmärgiks oleme me seadnud loomulikult 15. Aga selle reitingu pealt ma arvan, et tänase positsiooni me peaksime kindlasti säilitama.

Kuidas olete planeerinud oma valimiskampaaniat, välireklaami, telereklaami? Millised saavad olema proportsioonid ja kui palju plaanite sellele kulutada?

Proportsioonidest ma nii hästi rääkida ei oska, seda saab meie kampaaniajuht kommenteerida. Aga ma arvan, et sotsiaaldemokraatide reklaamimaht on vähemalt miljon eurot, kui mitte rohkem. Eks ta valimiste lõpuks selgub. Osa sellest tuleb kandidaatidelt endalt ja elu näitab, et alguses planeeritud maht pigem lõpupoole suureneb.