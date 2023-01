Akkermann: nimetamiskomitee uued kandidaadid on läbi mõeldud

2020. aastal ametisse nimetatud riigi äriettevõtete nõukogude liikmeid määrava nimetamiskomitee kolmeaastane ametiaeg on lõppemas, rahandusminister Annely Akkermanni sõnul on uue koosseisu kandidaadid läbi mõeldud ja peagi jõuab kandidaatide kinnitamine valitsuse lauale.

Akkermanni sõnul ei ole ta praeguse nimetamiskomitee süsteemiga täiesti rahul, konkreetset ettepanekut süsteemi muutmiseks ministril praegu aga ei ole ning süsteemi muutmist oma ametiajal ta ei plaani.

"Praegusel juhul rahandusministrina mul on ülesanne välja pakkuda kandidaadid valitsusele nimetamiskomitee uue koosseisu nimetamiseks ja need kandidaadid on läbi mõeldud. See on töös," ütles Akkermann.

"Olen viinud valitsusse eelnõu, millega peaminister määrab, kes ministritest teevad ettepaneku nimetamiskomitee uute liikmete nimetamiseks. Valitsus siis otsustab, uued liikmed nimetavad [majandusminister] Riina Sikkut, [justiitsminister] Lea Danilson-Järg ja rahandusminister. Nad on nimetanud oma kandidaadid ja rahandusminister läheb siis uuesti valitsusse nende kandidaatidega," ütles ta.

Millal uued nimed avaldatakse, otsustab peaminister.

Praegune nimetamiskomitee on ametis 2020. aasta 27. jaanuarist. Sinna kuuluvad Kaido Padar, Argo Luude, Toomas Tamsar ja Reet Roos.

Riigivaraseaduse kohaselt peab nimetamiskomiteesse nimetatud liige olema tunnustatud ettevõtlus- ja juhtimisekspert, kellel on pikaajaline ja rahvusvaheline juhtimiskogemus ning laitmatu eri- ja ärialane maine. Lisaks ei tohi ta omada sisulist huvide konflikti riigi osalusega äriühingutega.

Nimetamiskomitee ülesanne on teha äriühingu üldkoosolekule ehk vastavat äriühingut valitsevale ministrile ettepanekuid nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, samuti nõukogu liikmete arvu ja neile makstava tasu kohta.

Riigi osalusega äriühingute nõukogudes on kokku ligikaudu 130 nõukogu liiget.