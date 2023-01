Ametlik: Iraan mõistis Belgia heategevustöötaja 40 aastaks vangi

Iraani uudisteagentuur kinnitas, et islamiriigi võimud mõistsid Belgiast pärit heategevustöötaja Olivier Vandecasteele 40 aastaks vangi.

Belgia võimud ja Vandecasteele perekond teatasid detsembris, et Teheran süüdistab Olivier Vandecasteelet luuramises, Iraani-vastases vandenõus ja rahapesus.

Vandecasteele lükkas süüdistused tagasi ja ütles, et need on väljamõeldud.

Uudisteagentuuri Reuters teatel määrasid Iraani võimud belglasele veel ka 74 piitsahoopi.

Vandecasteele töötas Iraanis kuus aastat. Iraani võimud vahistasid ta eelmisel aastal ja viisid ta kurikuulsasse Evini vanglasse.

Evini vanglat, kus hoitakse enamasti turvasüüdistustega kinnipeetavaid, on lääne inimõiguste organisatsioonid pikka aega kritiseerinud. USA valitsus kandis vangla 2018. aastal "tõsiste inimõiguste rikkumiste" tõttu musta nimekirja.