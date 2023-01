Viljandi haigla ehitus jätkub, kuid hind läheb oluliselt kallimaks

Teisipäeval allkirjastas Riigi Kinnisvara aktsiaselts (RKAS) uue lepingu, mille järgi lubavad Rand ja Tuulberg ning Ehitustrust haigla 29 kuuga valmis ehitada. Uus leping on siiski oluliselt kallim kui eelmine. Varem loodeti haigla valmis ehitada 39 miljoni euroga, kuid uus hind on 52 miljonit.

"Tellija muutis paljuski lepingu asjaolusid, võttes sellel keerulisel ajal hinnatõusu risiki enda poolele. See sisendas piisavalt julgust, et nii suurel tööl täie jõuga pakkuma tulla ja ka seda ehitada. Objektile me kolime jooksvalt paari nädala jooksul ja sellega ka tööd algavad," ütles ehitusfirma Ehitustrust juht Kaido Somelar.

"Eelmine ehitusleping oli suurusjärgus 39 miljonit eurot ilma käibemaksuta ja täna sõlmitud ehituslepingu hind jääb natuke alla 52 miljoni euro ilma käibemaksuta. Siia lisanduvad juurde veel tehnoloogia ja sisustuse maksumused," lausus RKAS-i kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger.