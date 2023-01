Bloomberg: Venemaa eelarve puudujääk kasvas rekordtasemele

Detsembris jõudis puudujääk rekordilise 3,9 triljoni rublani (56 miljardit dollarit). See viis aastase eelarve puudujäägi 3,3 triljoni rublani, teatas Bloomberg.

Venemaa rahandusministri Anton Siluanovi sõnul tõusis eelarve puudujääk 2,3 protsendini SKP-st. "Need näitajad pole halvad," kommenteeris puudujääki Venemaa peaminister Mihhail Mišustin.

Esialgsed andmed näitavad, et kulutused kasvasid sõjaeelse prognoosiga võrreldes enam kui kolmandiku võrra. Venemaa valitsus kulutab tihti palju raha aasta lõpus.

Fossiilkütusteste kõrged hinnad aitasid aasta esimesel poolel kompenseerida kasvavaid kulutusi. Nüüd on see trend muutumas. Reedel oli Vene Ural naftabarreli hind Primorski sadamas vaid 38 dollarit.

Bloombergi teatel plaanib Venemaa sõjast tingitud kulude tõusu tõttu maksustada rohkem toorainefirmade ja riigiettevõtete kasumeid.

Venemaa võimud prognoosivad, et sel aastal on eelarve puudujääk kaks protsenti SKP-st. Moskva eeldab samas, et keskmine nafta hind on sel aastal 70 dollarit barreli kohta. Praegu on Venemaa toornafta palju odavam. Kui Vene toornafta hinnad jäävad detsembri tasemele, siis väheneb Venemaa rahavoog sel aastal veelgi.