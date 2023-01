Hiina pank üritab mRNA vaktsiinidega juurde hankida rikkaid kliente

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hiina riigile kuuluv pank CNCBI tahab ligi meelitada Mandri-Hiinast pärit rikkaid kliente. Kliendid peavad pangas avama 512 000 dollari suuruse hoiuse ja saavad vastutasuks ühe annuse mRNA vaktsiini.

Mandri-Hiinas pole ravimifirma Pfizer toodetud mRNA vaktsiin paljude inimeste jaoks kättesaadav. Hongkongi ja Macau elanikele on see vaktsiin aga tasuta saadaval, kuna kommunistlik partei kehtestas nendel kahel territooriumil teistsuguse vaktsineerimise strateegia, vahendas Financial Times.

Analüütikute sõnul pole Hiinas toodetud vaktsiinid nii tõhusad, kui lääne vaktsiinid, mis kasutavad mRNA tehnoloogiat

Mandri-Hiina elanikud tormavad nüüd Macausse ja Hongkongi, kuna tahavad väljaspoolt Mandri-Hiinat hankida lääneriikides toodetud kaasaegseid koroonavaktsiine.

Hongkongis tegelevad nüüd vaktsiinide äriga ka erakliinikud. Vaktsiiniturismi kasutavad juba ära ka Hiina reisifirmad.

Hiina riigimeedia on varem Pfizeri toodetud mRNA vaktsiini järjepidevalt kritiseerinud. Hiina meedia väidab, et mRNA tehnoloogial põhinevad vaktsiinid pole ohutud.