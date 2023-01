Suri kaitseliidu esimene sõjajärgne ülem Kalle Istvan Eller

Eller oli esimene sõjajärgne kaitseliidu ülem, kes 1980ndate lõpus alustas lähemate aatekaaslastega kaitseliidu taastamisega, esialgu muinsuskaitseklubi Tarapita kaudu, kus ta poistele sõjalist algõpetust tegi.

17. veebruaril 1990. aastal päädis see Kaitseliidu taastamisega Järvakandis. Seal valiti ta ka Kaitseliidu ülemaks, mis ametis ta oli 10. novembrini 1990. aastal. Aastatel 1992–1994 oli Kalle Eller riigikogu riigikaitsekomisjoni nõunik.

Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegi sõnul oli Eller eeskujuks paljudele neile, kes 1990ndate alguses riigikaitsesse tulid.

"Minule isiklikult on ta olnud läbi aegade inspiratsiooniks selles, et sõjapidamine on kunst, kus tuleb rakendada parimal moel teadmisi ja kogemusi, mis elu on mulle erinevates valdkondades pakkunud. Teda ja tema õpetust võiks võrrelda Jaapani samuraikultuurist tuntud looga, kuidas teemeister (see, kes valmistab teed) võitis kahevõitluses kogenud rändur-samuraid, sest tema teevalmistamise rituaalil põhinev kaitse oli lihtsalt niivõrd täiuslik, et vastane ei suutnud leida selles ainsatki viga. Elleri õpetused meile, kes me kaitseliidu algusaegadel idealistlikult, kuid samas võhiklikult Eesti riigikaitset püüdsime luua, olid toona oma ajast sedavõrd ees, et tihti me taipame alles täna, et me oleme vaistlikult või siis läbi vere ja pisarate jõudnud samadele järeldustele mida tema jutustas meile 1990. aastal," lausus Ühtegi järelehüüdes.

Ühtegi sõnul ei saa eirata fakti, et Eller oli esimene sõjajärgne kaitseliidu ülem.

"Seda ei saa eirata ka need, kes tema panust Eesti riigikaitsesse on püüdnud kahtluse alla seada või vähendada. Ajad olid keerulised ning võidelda kaitseliidu vajaduse ja eksistentsi eest polnud toona sugugi lihtne – Eestis kehtis veel nõukogude okupatsioon ja kuigi vabadusvõitlus oli alanud, käis ka Eestis tihe siseheitlus erinevate poliitiliste jõudude vahel. Kõige selle keskel oli otsus kaitseliidu poliitikavälisusest julge ja teataval määral isegi enesetapuga sarnanev käitumine," märkis Ühtegi.

Eller õppis 1964–1970 Tartu Ülikoolis inglise ja eesti filoloogiat, aastail 1970–1973 töötas õpetajana eri koolides, sealhulgas Ahja, Kodasoo ja Sihva koolis. 1973–1988 töötas ta Karula metskonna metsnikuna ning 1986–1988 ka EELK usuteaduste instituudi eesti keele lektorina.

Eller tegutses aktiivselt Eesti muinsuskaitse seltsis, Võro seltsis, Võru instituudis ja Maavalla Kojas.

Ellerit on tunnustatud kaitseliidu kõrgeima autasu, Kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärgiga, ta oli valitud kaitseliidu auliikmeks.

1990. aasta juulis andis Eesti vabariigi peaminister presidendi ülesannetes Heinrich Mark talle koloneli auastme.

Kaitseliit avaldab lahkunu lähedastele kaastunnet ning mälestab teenekat ohvitseri langetades riigilipud poolde vardasse ja avades mälestusteraamatu.