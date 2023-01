Teleajakirjanik Sven Soiver kandideerib Keskerakonna nimekirjas

Soiver sõnas, et kandideerib Keskerakonna nimekirjas, sest tema jaoks on oluline arusaam, et riik koosneb lisaks eelarveridadele ka inimestest.

"Riigi tugisambaks pole mitte välismaised käepigistused, vaid meie oma inimesed, kelle elu on korras ja kellel on hea olla. Suurest linnast väljasõitmine ei tohi olla poliitikute-ametnike jaoks eksootiline reis või töökohustus. Iga piirkond peab arenema ja kasutama oma potentsiaali," ütles ta.

Ta lisas, et Keskerakonna kasuks aitas valikut teha ka arvestamine erinevate rahvusrühmadega, maksudogmade puudumine, mitte karistav, vaid realistlik lähenemine rohepöördele ning avatus koostööle erinevate erakondadega.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tervitas Sven Soiveri liitumist nimekirjaga ja ütles, et pikaajalise ajakirjanikuna on Soiveril väga hea ülevaade murekohtadest üle Eesti, tugev sotsiaalne närv ja lai silmavaade.

"Kindlasti tuleb lisaks ajakirjanikutööle positiivsena välja tuua ka aktiivsus oma kogukonnas ja ettevõtlikus, ehitades üles oma talu ja ratsakool, mis nomineeriti eelmisel aastal Raplamaa Aasta Teoks. Kõigega, millega Sven tegeleb, tegeleb ta pühendunult ja olen kindel, et samamoodi saab see olema ka poliitikas," ütles Ratas.

Ratas ise kandideerib Keskerakonna esinumbrina samuti Eesti suurimas valimisringkonnas Harju- ja Raplamaal.