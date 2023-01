Powell: USA Föderaalreserv ei hakka kliimamuutustega võitlema

USA Föderaalreservi juht Jerome Powell kinnitas Rootsis toimunud keskpankurite arutelul, et USA keskpank usub tugevalt oma inflatsiooni alandamise mandaati isegi kui see alandab intressimäärade tõusu tõttu majanduskasvu.

Powelli sõnul tehakse seda isegi sel juhul kui sellistele otsustele on poliitiline vastusurve, vahendas The Wall Street Journal.

Föderaalreservi juhi sõnul peab keskpank vältima sekkumist poliitikateemadesse, mis pole otseselt seotud keskpanga majanduse haldamise eesmärkidega. Selle raames kinnitas Powell, et Föderaalreserv ei ole kliimamuutuste poliitika tegija.

Mõned USA demokraatliku erakonna poliitikud ja keskkonnakaitsjad on survestanud keskpanku, et nad võtaks kliimamuutustega võitlemisel aktiivsema rolli. Powelli välja öeldud arusaam on märksa limiteeritum ning selle raames jälgib Föderaalreserv mitmeid pangandussektorit ähvardavaid riske, sh kliimamuutuste mõjusid. Selle osas on samas osad vabariiklaste poliitikud pahased olnud.

Kuigi mõned teised keskpangad on kliimamuutustega võitlemise osas teinud julgemaid samme, siis Powell viitas, et Föderaalreserv ei saa USA sisepoliitilise konsensuse puudumisel sama teha.