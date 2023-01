FT: Katari skandaaliga seotud Panzeri võis saada ka Marokolt altkäemaksu

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa luureteenistused uurivad Katari ja Maroko väidetavaid katseid osta poliitilist mõjuvõimu Euroopa Parlamendis. Uurijad kahtlustavad, et korruptsioonikahtluse alla sattunud endine eurosaadik Pier Antonio Panzeri sai ka Marokolt altkäemaksu.

Belgia võimud uurivad Panzeri sidemeid Katari skandaaliga. Belgia prokuratuuri hinnangul andsid Katari võimud Panzerile altkäemaksu. Vastutasuks tegeles Panzeri Katari maine parandamisega. Uurijad kahtlustavad nüüd, et Panzeri sai üle kümne aasta ka Maroko ametnikelt altkäemaksu, vahendas Financial Times.

Panzeri oli varem Euroopa Liidu (EL) ja Maroko omavaheliste suhete eestkõneleja. Ta viibis tihti Marrakechis asuvas luksuslikus puhkekeskuses. Sama puhkekeskus võõrustas kunagi ka Winston Churchilli.

Financial Timesi teatel kirjeldavad pealtkuulatud vestlused, kuidas Panzeri ja tema perekond arutasid kingituste vastuvõtmist Abderrahim Atmounilt. Atmouni oli siis Maroko suursaadik Poolas. Panzerid arutasid ka plaane, kuidas Rabati kulul veeta üks nädal Marrakechi puhkekeskuses.

Panzeri naine ja tütar on praegu Itaalias koduarestis. Panzeri ise on Belgias vahi all. Prokurörid väidavad, et kogu perekond oli korruptsiooniskeemist teadlik.

Euroopa Parlamendi andmed näitavad, et Panzeri kutsus juba 2010. aastal Euroopa Komisjoni üles eraldama Marokole rohkem rahalisi vahendeid. 2012. aastal osales Atmoun üritusel, kus Panzeri kiitis Maroko demokraatia arengut.

Belgia salateenistus alustas koostöös mitme teise Euroopa luureteenistusega uurimist 2021. aastal. "Uurimine keskendus Rabati lobitööle kalapüügiõiguste vallas ja Maroko suveräänsuse tunnustamisele vaidlusalusel Lääne-Sahara territooriumil," ütlesid kaks asjaga kursis inimest. 2022. aasta juunis paigaldasid Belgia võimud juba Panzeri kodusse kaamerad.

EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell külastas eelmisel nädalal Rabati ja arutas viimast skandaali Maroko valitsusega.

"Oleme mures nende sündmuste pärast, mida ajakirjanduses on kajastatud. Need on häirivad ja süüdistused on tõsised," ütles Borrell.