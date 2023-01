USA võimud taastasid riigisisesed lennud

USA Föderaalne Lennuamet (FAA) teatas kolmapäeval, et peatas riikliku juhtimissüsteemi rikke tõttu ajutiselt kõik riigisisesed lennud. FAA teatas hiljem, et lennuliiklus saab riigis uuesti tegevust alustada.

USA president Joe Biden ütles, et FAA ei tea veel praegu, mis probleemi põhjustas.

FAA teatas varem, et töötab selle nimel, et taastada süsteem, mis hoiatab piloote võimalike ohtude eest. Lennufirma American Airlines teatas, et katkestus mõjutab kõiki lende, vahendas BBC.

Lennufirma United Airlines teatas samuti, et lükkab kõik riigisisesed lennud edasi. Firma ootab FAA-lt rohkem informatsiooni.

Lennureisijad teatasid sotsiaalmeedias, et kogu riigis esineb lendude katkestusi. Lennuhäiretest teatasid ka USA suured lennujaamad.

"Teeme praegu lõplikke valideerimise kontrolle ja laadime süsteemi uuesti peale," teatas FAA.