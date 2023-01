Öö vastu neljapäeva toob rohkelt lörtsi

Öö vastu neljapäeva on pilvine ja sajune - vihma- ja lörtsisadu levib üle maa. On udu ja jäidet. Ida pool tuleb ka lund, kohati tuiskab. Puhub valdavalt lõunatuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul enne keskööd kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -3 kraadist Eesti idaservas 2 kuni 3 kraadini saartel.

Neljapäeva on pilvine. Saartel on suurem sadu läbi, mandri lääneservas sajab vihma, sisemaal tihedat lörtsi, Ida-Eestis ka lund. Libeduseoht on suur. Puhub tugev lõunatuul, sisemaal on puhanguid 13, rannikul kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on -2 kraadist Eesti idaservas 0 kuni 3 kraadini Lääne-Eestis.

Päev on pilvine. Ida-Eestisse lisandub lõunani lund ja lörtsi. Lääne pool on udu. Pärastlõunal jõuavad Lääne-Eestisse uued vihma- ja lörtsipilved ning nendegi suund on mandrile. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 16, õhtul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 2, saartel kuni 4 kraadi.

Madalrõhkkondade haardesse jääb Eesti nädala lõpuni ja uue nädala algus ka veel talvist pööret ei too. Aeg-ajalt tuleb alla vihma ja lörtsi. Lõunakaare tuul lõõtsub edasi, aga termomeetrinäidud on enamasti plusspoolel, vaid Eesti idaservas võib öösiti napilt kraad alla 0 langeda.