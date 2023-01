Kiiev: Ukraina jätkab Soledari kaitsmist, suur osa linnast on hävitatud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeva õhtul, et Soledaris käivad endiselt ägedad lahingud. Donetski oblasti juht Pavlo Kõrõlenko kinnitas samuti, et Venemaa väed pole Soledari vallutanud. Kõrõlenko sõnul on 80 protsenti linnast täielikult hävitatud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeva õhtul, et Soledaris käivad endiselt ägedad lahingud.

"Soledar on peaaegu täielikult hävitatud. Lahingud jätkuvad ja rindejoon püsib," teatas Zelenski.

Donetski oblasti juht Pavlo Kõrõlenko kinnitas samuti, et Venemaa väed pole Soledari vallutanud. Kõrõlenko sõnul on 80 protsenti linnast täielikult hävitatud.

"Linnas pole selget rindejoont. Vaenlane üritab kõikjal edasi liikuda, seal on ägedad lahingud," ütles Kõrõlenko.

Wagneri palgasõdurid väidavad järjepidevalt, et Venemaa on Soledari juba vallutanud. Wagneri juht Jevgeni Prigožin väitis kolmapäeval jälle, et tema väed vallutasid Soledari. Prigožini väitel on terve linn täis Ukraina sõdurite surnukehasid, vahendas Reuters.

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles kolmapäeval, et ei saa kinnitada Moskva väiteid, et Vene väed vallutasid Soledari.

ISW: Gerassimovi määramine Ukraina vägede komandöriks viitab sellele, et Venemaa plaanib suurt pealetungi

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu nimetas kolmapäeval Ukrainas sõdivate vägede uueks ülemjuhatajaks Valeri Gerassimovi. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul täidab Gerassimovi ametisse määramine Moskva jaoks kahte eesmärki. Venemaa kaitseministeerium tahab riigis oma mõjuvõimu tugevdada, kuna Wagneri juht Jevgeni Prigožin ja blogijad kritiseerivad üha rohkem Venemaa sõjalist juhtkonda.

Venemaa tahab samuti parandada oma vägede juhtimist. ISW hinnangul plaanib Venemaa uut pealetungi. ISW hinnangul võib Venemaa oma järgmise pealetungi korraldada Luhanski oblastis.

Haidai: Venemaa on Luhanski suunas kokku kogunud umbes 30 000 sõdurit

"Mis puudutab meie Luhanski suuna isikkoosseisu, siis neid on seal umbes 30 000 tuhat. Venelased ei vii sinna mitte ainult mobiliseerituid ja süüdimõistetud vange, vaid ka okupante, kes sõlmisid juba varem Wagneriga lepingu," ütles Luhanski piirkonna juht Serhi Haidai.

Vene kohus mõistis ülemuste vastu mässanud mobiliseeritud võitleja pikaks ajaks vangi

Venemaa kohus mõistis mobiliseeritud võitleja viieks ja pooleks aastaks vangi, kuna ta läks ülemustega kehvade väljaõppetingimuste tõttu riidu. 13. novembril filmitud videolõigus on näha, kuidas mobiliseeritud sõjaväelane Aleksandr Leškov karjub roppusi ja tõukab oma ülemust, vahendas The Guardian.