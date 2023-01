USA saadab Jaapanisse laevatõrjerakettidega varustatud merejalaväelased

USA ja Jaapani kõrged ametnikud teatasid kolmapäeval, et Washington paigutab Jaapanisse merejalaväeüksuse, mis on varustatud laevatõrjerakettidega.

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles kolmapäeval, et üksus varustatakse ka kaasaegse luurevõimekusega, vahendas Politico.

"Need sammud tugevdavad heidutusvõimet ja võimaldavad meil Jaapanit ja selle elanikke tõhusamalt kaitsta," ütles Austin

"See samm saadab Hiinale signaali, et USA suudab Jaapanit kaitsta ja uus üksus suudab kiiresti reageerida," ütlesid USA kaitseministeerium ametnikud.

Jaapanis on praegu umbes 18 000 USA merejalaväelast. Suurem osa sõduritest paikneb Okinawas. Kokku on Jaapanis 54 000 USA sõdurit.

Hiljuti teatas Tokyo, et suurendab sõjalisi kulutusi. Jaapani valitsus eraldas Tomahawki tiibrakettide ostmiseks rohkem kui kaks miljardit dollarit.

USA välisminister Antony Blinken ütles, et kaks riiki suurendavad koostööd ka kosmoses. Blinken kinnitas, et Washington võib kosmoses esineva rünnaku korral rakendada USA ja Jaapani julgeolekulepingus olevat artiklit, mis näeb ette, et USA kaitseb Jaapanit rünnaku eest.

Sel nädalal kohtub Joe Biden Valges Majas Jaapani peaministri Fumio Kishidaga.