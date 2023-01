Ekspress Grupi digitellimuste arv kasvas 12 protsenti

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid ajakirju kirjastava Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas aastaga 14 protsenti (IV kvartalis 10 protsenti), ulatudes 85 551 tellimuseni, teatas Ekspress Grupp.

50-protsendiliselt Ekspress Grupile kuuluva Õhtulehe digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga seitse protsenti ja (IV kvartalis langes neli protsenti), ulatudes 22 530 tellimuseni.

Samasse gruppi kuuluva Geenius Meedia digitellimuste hulk kasvas aastaga 37 protsenti, ulatudes 5 616 tellimuseni.

Ekspress Grupi konkurent, Margus Linnamäele kuuluv Postimees oma tellijate andmeid samamoodi ei avalda. Aastavahetuse järel teatas Postimees, et nende paber- ja digiväljaannete tellijate koguarv on 118 000 ning digitellimuste arv kasvas 7000 võrra. 2021. aasta jaanuaris oli Postimehe tellijate koguarv 113 000.



AS Ekspress Grupp on Baltimaade meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd enam kui 1400 inimesele, selle suuromanik on Hans H. Luik.