Eesti Gaas fikseeritud paketti avalikult ei paku

Eesti Gaas on juba mõnda aega pakkunud kodutarbijatele võimalust gaasi hinna fikseerimiseks, kuid pole seda avalikult reklaaminud. Ettevõtte juhatuse liikme Raul Kotovi sõnul on fikseeritud paketi kliendid soovinud börsihinna langedes paketti ennetähtaegselt lõpetada, millega kaasneb väljumishüvitis.

Kodulehel märgib Eesti Gaas, et 12 või 24 kuuks pakutav fikseeritud hinnaga pakett ei ole hetkel pakkumises.

"Info ei ole olnud üleval, sest viimase aja kogemus on, et kui kliendid on fikseeritud paketi sõlminud, siis ei ole nad lõpuni teadvustanud, et kui on soov pakett ennetähtaegselt lõpetada, siis tuleb tasuda väljumishüvitis," ütles Kotov ERR-ile. "Oleme soovinud, et kliendihaldurid, klienditeenindajad saaks selle üle selgitada."

Ettevõte peatas fikseeritud hinnaga gaasipakettide müügi septembris ning kliendid said valida börsipaketi ja paindliku paketi vahel.

Veebruarist pakub Eesti Gaas kodutarbijatele maagaasi hinnaga 1,25 eurot kuupmeetri eest koos käibemaksuga, jaanuaris on hind 1,75 eurot.

"Täna pakume ka kodutarbijatele fikseeritud hinda kuni aastaks 1,25 eurot koos käibemaksuga," rääkis Kotov.

Gaasi hinnaprognoosi vaadates võib Kotovi sõnul eeldada hinnalanguse jätkumist ning seetõttu ta hinna fikseerimist praegusel ajal ka mõistlikuks ei pea. Fikseeritud paketiga kaasnevad riskid tuleks Kotovi hinnangul kliendihalduriga läbi arutada.

Eesti Gaas teatab tarbijatele hinnamuutusest kuu aega ette. Kotovi sõnul on praeguste prognooside järgi realistlik eeldada, et märtsis langeb hind praegusest 1,25 euro tasemest allapoole.

"Kui hind on Hollandi börsil 70 euro juures [megavatt-tunnist], siis pigem ütleks nii, et 1,25 pealt võiks see langeda. Aga kui palju, seda täpsemalt hetkel ei ütleks," sõnas Kotov.

Hollandi TTF gaasituru futuuridega kaubeldi neljapäeval ligikaudu 67 euro juures megavatt-tunnist.