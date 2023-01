CNN: Ukraina väed taanduvad Soledarist, kuid on veel äärelinnas

USA kaitseministeerium teatas neljapäeva õhtul, et Soledar pole veel täielikult langenud Vene vägede kätte. USA kaitseministeeriumi pressiesindaja teatel käivad Soledari ja Bahmuti ümbruses ägedad lahingud. CNNi ajakirjanikud teatasid reede pärastlõunal, et näevad Ukraina vägede taandumist Soledari linnast. Ajakirjanikud asuvad linnast ligikaudu nelja kilomeetri kaugusel.

Oluline 13. jaanuaril kell 17.18:

CNN: allika kinnitusel on Ukraina sõdurid veel Soledari äärelinnas

Ukraina sõdur Taras Berezovets Bahmutis kinnitas CNN-le, et tema andmetel on Ukraina sõdurid 77. ja 46. brigaadist on veel Soledari äärelinnas.

Berezovetsi kinnitusel püsib sõdurite moraal kõrge, kuid lähipäevil võib tulla otsus taandumiseks. Praegu on Ukraina üksuste ülesandeks positsioonide hoidmine ja võimalikult suure hulga Wagneri võitlejate tapmine.

Guardian: Briti valitsus teatab Challenger 2 tankide saatmisest Ukrainale ametlikult esmaspäeval

Briti lehe The Guardian andmetel kavatseb Ühendkuningriigi valitsus teatada esmaspäeval ametlikult Ukrainale Challenger 2 tankide andmisest. Lehe kinnitusel usub Ukraina valitsus, et saab brittidelt 10 Challenger 2 tanki, mis võib motiveerida Saksamaad andma Ukrainale Leopard 2 tanke.

Guardian juhib tähelepanu, et 10 tanki ei tähenda sõjalises mõttes palju, kuid on märgiline poliitiline signaal, kuna tegemist on esimese korraga kui Ukrainale antakse lääneriigi tanke.

Brittide inventaris on 227 Challenger 2 tanki. Erinevate Euroopa riikide käsutuses on üle 2000 Leopard 2 tanki.

Ei Poola ega Soome pole veel Saksamaale esitanud Leopardi Ukrainale andmise palvet

Saksa valitsuse esindaja kinnitas reedel, et Saksa valitsus pole veel Poolalt ega Soomelt saanud ametlikku taotlust andmaks Leopard 2 tanke Ukrainale. Kuna tankid on algselt Saksa päritolu, siis peab Saksamaa nende ekspordi kolmandatele riikidele heaks kiitma, vahendas CNN.

Poola president Andrzej Duda teatas kolmapäeval, et Poola on valmis oma Leopard tankidest osad Ukrainale andma.

Soome president Sauli Niinistö teatas neljapäeval, et ka Soome on valmis Ukrainale andma piiratud koguses Leopard tanke.

Leopard tanke kasutavad 13 erineva Euroopa riigi relvajõud.

CNN: Ukraina väed taanduvad Soledarist

Soledari lähistel asuvad CNN-i ajakirjanikud teatasid, et näevad Ukraina vägede organiseeritud taandumist Soledarist. Ajakirjanikud asuvad Soledarist ligikaudu nelja kilomeetri kaugusel.

Ukraina idaringkond: Ukraina armee pole Soledarist lahkunud

Ukraina kaitsejõudude idaringkonna esindaja Serhi Šerevatõ kinnitas, et Ukraina üksused on jätkuvalt Soledari linnas ning lahingud linnas veel käivad. Šerevatõ sõnul ei pea paika väited nagu Ukraina sõdurid oleksid Soledarist taandunud.

Šerevatõ sõnul ei avalda Ukraina detaile, et mitte avalikustada Ukraina sõdurite positsioone. Idaringkonna esindaja kinnitusel on Vene väed edenenud, kuna nad tungivad seal edasi maksimaalse jõuga, kuid sellest hoolimata võitlevad Ukraina sõdurid Soledaris endas.

Ajakirjanik: Ukraina väed hoiavad tõenäoliselt Soledari loodeenklaavi raudteejaama ümbruses

The Wall Street Journali ajakirjanik Jaroslav Trofimov rõhutas Twitteris, et väited Soledari linna kontrollimisest tuleb panna linna piiride konteksti – linnakeskus on tõenäoliselt Vene vägede käes (kuna seal on nähtud tõendatult Vene sõdureid), kuid linna loodeenklaav on tõenäoliselt veel Ukraina vägede käes. Enklaavis asub Soledari raudteejaam.

When Russia says it seized Soledar and Ukraine says it hasn't, look at the map of Soledar municipal boundaries. The enclave to the NW is the Sil railway station area that, even according to Wagner, remains in Ukrainian hands. But all OSINT shows that the city center is gone. pic.twitter.com/wZk9dJe6TB — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) January 13, 2023

Sõltumatu Poola sõjandusanalüütik Konrad Muzyka väitis, et tema allikate sõnul tõmmati Ukraina väed Soledarist kaks päeva tagasi välja.

Venemaa: Soledar on Vene vägede käes

Vene kaitseministeerium teatas reedel, et Soledari linn langes neljapäeva õhtul Vene vägede kätte, vahendas Interfax.

Soledari taktikalise olukorra kohta on viimastel päevadel palju vastukäivat infot tulnud ning nii Ukraina kui USA allikad on kinnitanud, et lahingud veel käivad.

Vene kaitseministeerium rõhutas, et olulist rolli linna vallutamisel mängisid Vene õhudessantväed (VDV).

Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin teatas kolmapäeval samuti, et tema väed vallutasid Soledari ning rõhutas, et selles mängisid olulist rolli just Wagneri sõdurid, mitte Vene regulaarvägede üksused.

Wagner kritiseeris ka neljapäeva õhtul Venemaa väiteid nagu Soledari pealetungis oleksid osalenud Vene väed, vahendas CNN.

Jermak Prantsuse meediale: Bahmut on 21. sajandi Verdun

Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak ütles intervjuus ajalehele Le Monde, et lahinguid Bahmuti ümbruses võib võrrelda Verduni lahinguga esimese maailmasõja käigus 1916. aastal.

Reede ennelõunal avaldatud ja neljapäeva õhtul tehtud intervjuus kinnitas Jermak, et Vene väed on Soledaris kohal, kuid ei kontrolli seda linna.

Kiiev: ööl vastu reedet käisid Soledaris ägedad lahingud

"Öö oli Soledaris kuum, lahingud jätkusid. Venemaa on peaaegu kõik oma jõud saatnud Donetski piirkonda ja jätkavad pealetungide korraldamist," ütles reedel Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar.

Ukraina sõdur 11. jaanuaril Soledari piirkonnas Autor/allikas: SCANPIX/AP/LIBKOS

USA: Soledari ja Bahmuti ümbruses käivad ägedad lahingud

USA kaitseministeerium teatas, et Soledar pole veel langenud Vene vägede kätte. USA kaitseministeeriumi pressiesindaja teatel käivad Soledari ja Bahmuti ümbruses ägedad lahingud.

"Näeme tõepoolest ägedaid lahinguid Soledari ümber, aga ka suhteliselt lähedal asuva Bahmuti ümber. Me ei saa kinnitada ühtegi väidet, et Vene väed vallutasid Soledari," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Patrick Ryder.

"Me teame, et ukrainlased jätkavad tegevust Soledari ümbruses ja jätkavad vastupanu osutamist," lisas Ryder.

Ukraina relvajõudude 46. õhudessantbrigaad väitis neljapäeva õhtul, et korraldab Soledaris vasturünnakuid.

"Raudteejaam on meie oma, kaevandus on meie. Ootame toetust," teatas 46. õhudessantbrigaad.

Kuigi linn ise ei ole strateegiliselt oluline saaks selle vallutades Vene väed jätkata rünnakuid Bahmuti peale ka põhja poolt. Seni on Vene väed tulutult Bahmuti rünnanud idast.

NYT: Ukrainale antud relvaabi viitab kevadisele vastupealetungile

Ukraina kavatseb teha vastupealetungi talvel või kevadel peale mudaperioodi, teatas The New York Times. Lääneriikide ametiisikute sõnul kardavad nad, et Ukrainal on enne eeldatavat kevadist Vene vastupealetungi lühike ajaaken enda vastupealetungi korraldamiseks. Seega on kiirelt antud Ukrainale moodsat relvastust, mida andmisest varem keelduti.

Ukraina allikate kinnitusel ei taha nad Vene vägedele hingetõmbeaega jätta. Leht tõi esile, et viimastel nädalatel on nii USA kui Saksamaa lubanud Ukrainale Patriot õhutõrjesüsteemi ning Prantsusmaa, USA ja Saksamaa lubasid saata Ukrainale lahingumasinaid.

New York Timesi hinnangul tundub tõenäoline, et Ukraina saab järgmiseks lääneriikidelt moodsaid tanke.

Euroopa välissuhete nõukogu kaitsevaldkonna eksperdi Camilla Grandi sõnul on lääneriikide tankide andmise debatt ägenenud tulenevalt uue Vene mobilisatsioonilaine korraldamise ohust.

Ukraina on korduvalt rõhutanud, et soomustatud masinad mängivad riigi territooriumi vabastamisel võtmerolli.

Ukraina luure: Venemaa tahab mobiliseerida kokku kaks miljonit inimest

Ukraina sõjaväeluure teatel kavatseb Venemaa mitme mobilisatsioonilainega suurendada oma relvajõude kahe miljoni inimeseni. Ukraina luure kinnitas taas, et nende nad ei välista 15. jaanuaril uut Vene mobilisatsioonilainet. Ukraina luure sõnul tahetakse mobiliseerida 500 000 sõdurit, mis võimaldab Venemaal luua sõjalisi reserve.

USA: pole veel viiteid, et Ukrainat ohustab rünnak Valgevene suunalt

"Jätkame tähelepanelikult jälgimist Vene vägede seotust Valgevene vägedega. Praegu pole mingeid viiteid selle kohta, et peatselt algab pealetung," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Patrick Ryder.

Prantsuse AMX-10 RC lahingluuremasinad saabuvad Ukrainasse kahe kuu jooksul

Prantsuse relvajõudude minister Sebastien Lecornu kinnitas, et Prantsuse AMX-10 RC lahingluuremasinad saadetakse Ukrainasse kahe kuu jooksul.

NATO paigutab Rumeeniasse luurelennukid AWACS

NATO teatas, et viib mitu oma praegu Saksamaal paiknevat AWACS-i luurelennukit Rumeeniasse.

"AWACS-i luurelennukid saabuvad Bukaresti 17. jaanuaril, et toetada alliansi kohalolekut piirkonnas ja jälgida Venemaa sõjalist tegevust," teatas NATO.

AWACS-i luurelennukid asuvad tavaliselt Aachenis. Lennukid jäävad Rumeeniasse mitmeks nädalaks, vahendas Rferl.

AWACS lennukid võeti kasutusele 1982. aastal ja neid on korduvalt moderniseeritud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma õhtuses videopöördumises Soledari kaitsjaid

"Eriti tahan esile tõsta 77. õhudessantbrigaadi võitlejaid, kes koos 46. õhudessantbrigaadi sõduritega hoiavad oma positsioone ja tekitavad vaenlasele suuri kaotusi. Aitäh," teatas Zelenski.

ISW: Kreminna ümbruses käivad ägedad lahingud

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel jätkuvad lahingud ka Svatove ja Kreminna rindel. Ukraina peastaap teatas, et riigi väed tõrjusid Kreminna ümbruses Venemaa pealetungi, mis võib viidata, et Ukraina väed on piirkonnas ka edasi liikunud.

Suurbritannia kaitseministeerium teatas samuti, et viimase kahe päeva jooksul jätkusid Kreminna ümbruses ägedad lahingud.

Briti luure: Venemaa kasutab kaitsetööstuses sunnitööjõudu

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt kasutab Venemaa suure tõenäosusega kaitsetööstuses sunnitööjõudu tagamaks piisavalt suurt tootmismahtu.

Vene Uralvagonzavod (UVZ) teatas novembris kohalikule meediale, et palkab 250 vangi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Jr7a7koW8O



#StandWithUkraine pic.twitter.com/s9NzHapWmK — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 13, 2023

Vangide tööjõudu on Venemaal ajalooliselt ka varem kasutanud. 2017. aastal taastati see erikaristusena. Venemaal on üks maailma suurim vanglapopulatsioon. Vene föderaalse vanglateenistuse hallata on ligikaudu 400 000 vangi.

Ukraina rahvusliku vastupanu keskus: Vene sõdurid maskeerisid end Kreminnas Ukraina vormi

Vene sõdurid maskeerisid end Kreminna lähistel Luhanski oblastis Ukraina pikselvormi ning püüavad Ukraina relvajõude lavastatud intsidendiga diskrediteerida, hoiatas Ukraina rahvusliku vastupanu keskus.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 740 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 114 130 (võrdlus eelmise päevaga + 740);

- tankid 3098 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 6167 (+8);

- lennukid 286 (+1);

- kopterid 276 (+0);

- suurtükisüsteemid 2086 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 437 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 218 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1865 (+0);

- tiibraketid 723 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4833 (+7);

- laevad / paadid 17 (+0);

- eritehnika 184 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.