Olukim 13. jaanuaril kell 5.55:

- USA: Soledari ja Bahmuti ümbruses käivad ägedad lahingud;

- USA: pole veel viiteid, et Ukrainat ohustab rünnak Valgevene suunalt;

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma õhtuses videopöördumises Soledari kaitsjaid ;

ISW: Kreminna ümbruses käivad ägedad lahingud.

USA kaitseministeerium teatas, et Soledar pole veel langenud Vene vägede kätte. USA kaitseministeeriumi pressiesindaja teatel käivad Soledari ja Bahmuti ümbruses ägedad lahingud.

"Näeme tõepoolest ägedaid lahinguid Soledari ümber, aga ka suhteliselt lähedal asuva Bahmuti ümber. Me ei saa kinnitada ühtegi väidet, et Vene väed vallutasid Soledari," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Patrick Ryder.

"Me teame, et ukrainlased jätkavad tegevust Soledari ümbruses ja jätkavad vastupanu osutamist," lisas Ryder.

Ukraina relvajõudude 46. õhudessantbrigaad väitis neljapäeva õhtul, et korraldab Soledaris vasturünnakuid.

"Raudteejaam on meie oma, kaevandus on meie. Ootame toetust," teatas 46. õhudessantbrigaad.

Kuigi linn ise ei ole strateegiliselt oluline saaks selle vallutades Vene väed jätkata rünnakuid Bahmuti peale ka põhja poolt. Seni on Vene väed tulutult Bahmuti rünnanud idast.

USA: pole veel viiteid, et Ukrainat ohustab rünnak Valgevene suunalt

"Jätkame tähelepanelikult jälgimist Vene vägede seotust Valgevene vägedega. Praegu pole mingeid viiteid selle kohta, et peatselt algab pealetung," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Patrick Ryder.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma õhtuses videopöördumises Soledari kaitsjaid

"Eriti tahan esile tõsta 77. õhudessantbrigaadi võitlejaid, kes koos 46. õhudessantbrigaadi sõduritega hoiavad oma positsioone ja tekitavad vaenlasele suuri kaotusi. Aitäh," teatas Zelenski.

ISW: Kreminna ümbruses käivad ägedad lahingud

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel jätkuvad lahingud ka Svatove ja Kreminna rindel. Ukraina peastaap teatas, et riigi väed tõrjusid Kreminna ümbruses Venemaa pealetungi, mis võib viidata, et Ukraina väed on piirkonnas ka edasi liikunud.

Suurbritannia kaitseministeerium teatas samuti, et viimase kahe päeva jooksul jätkusid Kreminna ümbruses ägedad lahingud.

Ukraina rahvusliku vastupanu keskus: Vene sõdurid maskeerisid end Kreminnas Ukraina vormi

Vene sõdurid maskeerisid end Kreminna lähistel Luhanski oblastis Ukraina pikselvormi ning püüavad Ukraina relvajõude lavastatud intsidendiga diskrediteerida, hoiatas Ukraina rahvusliku vastupanu keskus.