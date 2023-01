Google'i teatel võib internetiseaduste reform piirata sõnavabadust

USA ülemkohus nõustus eelmisel aastal arutama hagi, milles kaebajad väidavad, et internetiseadused ei tohi kaitsta sotsiaalmeediafirmasid sisuga kaasneva vastutuse ja reguleerimise eest. Tehnoloogiafirma Google väitis, et seaduste reform võib lõpuks piirata sõnavabadust.

Paragrahv 230 pakub digitaalse platvormi ettevõtetele õiguskaitset nii kasutajate postitatud sisu kui ka solvavaks peetud postituste eemaldamise eest. Paragrahv jõustus siis, kui sotsiaalmeediahiiglasi veel olemaski polnud.

Paragrahv 230 vabastab sotsiaalmeediafirmad praegu vastutusest kasutajate postitatud sisu eest. Google teatas ülemkohtule, et sellise vastutuse kaitse vähendamine võib piirata internetis sõnavabadust, vahendas The Wall Street Journal.

Kohtuasja algatas Nohemi Gonzaleze perekond. Nohemi Gonzalez hukkus 2015. aastal Pariisis toimunud terrorirünnaku tõttu.

Hagejad väidavad, et Youtube aitas kaasa terrorirühmituse ISIS videode levikule. Hagejad väidavad, et sotsiaalmeediaplatvormide mõned tegevused, nagu kahjuliku sisu soovitamine, ei tohi olla seadusega kaitstud. Perekond Gonzalez väidab, et poliitikud ei näinud 1996. aastal ette, kuidas paragrahv 230 hakkab kaitsma sotsiaalmeediafirmasid.

Google väidab, et paragrahv 230 kaitseb internetifirmade ärimudelit.

"Paragrahv 230 on põhimõtteliselt interneti majanduse selgroog. Otsus, mis õõnestaks seda paragrahvi, tooks kaasa soovimatud ja kahjulikud tagajärjed," ütles Google'i esindaja Halimah DeLaine Prado.

"Youtube on viimaste aastate jooksul võtnud kasutusele üha tõhusamaid meetmeid, et eemaldada platvormilt potentsiaalselt kahjulikku sisu," teatas Google.

Mitmed USA poliitikud nõuavad paragrahv 230 reformimist. Vabariikliku partei liikmed süüdistavad suuri sotsiaalmeediaplatvorme konservatiivsete häälte mahasurumises. Demokraadid süüdistavad sotsiaalmeediafirmasid aga selles, et nende platvormidel saavad äärmuslased levitada vihakõnet ja vägivalda.