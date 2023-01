Saksa majandus kasvas 2022. aastal 1,9 protsenti

2021. aastal kasvas Saksamaa majandus 2,6 protsenti. Uudisteagentuuri Reuters küsitletud majandusteadlased prognoosisid varem, et Saksa majandus kasvab 2022. aastal 1,8 protsenti, vahendas Financial Times.

"Saksamaa 2022. aasta majanduse olukorda iseloomustasid Ukraina sõjast tingitud tagajärjed ja energiahindade järsk tõus," ütles Saksamaa statistikaameti juht Ruth Brand.

"Lisaks esinesid tarnehäired, hinnad tõusid kiiresti, puudus on oskustöölistest. Vaatamata nendele tingimustele töötas Saksa majandus 2022. hästi," lisas Brand.

Enamik majandusteadlasi eeldab, et sel aastal tabab Saksamaad majanduslangus. Siiski on Saksa majanduse väljavaated viimaste kuude jooksul paranenud. Sooja ilma tõttu vähenes riigis energiatarbimine ja see hoidis gaasi hinda madalal tasemel, vahendas Financial Times.