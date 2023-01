Rootsis sai valmis Mandri-Euroopa uus kosmosejaam

Rootsi ehitas Esrange keskuse juba 1964. aastal, kuid pärast 15 miljoni euro suurust investeeringut on jaamas ka võimekus saata Maa orbiidile rakette.

Operaatorfirma teatel on eesmärk saata esimene satelliit välja järgmise aasta alguses. See vähendaks sõltuvust Venemaast, mille Baikonuri kosmodroomi on kasutatud rakettide ülessaatmiseks.

"See on esimene vastav kompleks Mandri-Euroopas. See sai võimalikuks tänu usaldusväärsetele rahvusvahelistele partneritele. Esrange on ka suurepärane näide, kuidas kõrgekvaliteediline haridus ja teadus on hädavajalikud meie õitsenguks ning panustavad Euroopa pikaajalisse konkurentsivõimesse," rääkis Rootsi peaminister Ulf Kristersson.

"Kui tahame sisulist usaldust kliimamuutuse fakti kohta, siis kosmos pakub 60 protsenti andmetest, mida selleks vaja. Pilk kosmosest ja sul on olemas enamik

andmetest, mida on vaja toimuva mõistmiseks," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.