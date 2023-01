Nädalavahetus püsib sajune

Laupäeva öö on Eestis peamiselt pilves, mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Kohati on udu. Puhub valdavalt lõunatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 ja 4 kraadi vahel.

Hommik on pilves, mitmel pool sajab vihma, sekka lörtsi, paiguti on udu. Tuul puhub valdavalt edelast 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 1 kraadist 4 kraadini.

Päev on pilves. Mitmel pool sajab vihma, sekka ka lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti 15 kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 5 kraadi.

Pühapäev tuleb sajune, tormine ja soe. Sajab tihedat lörtsi ja vihma, lõunatuule puhangud ulatuvad 15 kuni 17, rannikul 23 meetrini sekundis. Öösel on kohati 0-kraadist õhutemperatuuri, päeval on sooja 1 kraadist 5 kraadini.

Esmaspäev toob sajuhoogude vahele pause, kuid tuul püsib tugev. Õhutemperatuur on 0 ja +4 kraadi vahel, õhtu poole langeb.

Teisipäeva öö on suurema sajuta. Tuul annab järele, õhk külmeneb ning pärast keskööd on miinuskraadid tagasi. Päev tuleb lõunast põhja leviva lume- ja lörtsisajuga. Päevane õhutemperatuur jääb -1 ja +2 kraadi vahele.

Kolmapäev näitab praeguste prognooside järgi taas soojenemise märke.