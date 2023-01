Jermak: Soledar on 21. sajandi Verduni lahing

Verduni lahing oli Esimese maailmasõja pikim lahing ja tõi kaasa tohutuid kaotusi.

"Olukord on raske, isegi väga raske. See on Verduni lahing 21. sajandil. Võitlused on kestnud mitu kuud, kuid meie võitlejad suudavad oma positsioone hoida," ütles Jermak.

Jermak märkis, et venelased vabastavad vanglatest kurjategijad, kes surevad kohe, kui jõuavad rindejoonele. "Nende surnukehad jäetakse maha, neid isegi ei eemaldata, Venemaa poolel on palju inimkaotusi, palju rohkem kui meil," lausus Jermak.

"Väärtustame selgelt oma sõdurite elusid rohkem. Kuid meie ees on inimmass, mis pidevalt ründab, ründab, ründab. Soledaris toimuvad tänavalahingud, kus kumbki osapooltest linna ei kontrolli. Venelased on seal, aga nad ei kontrolli linna. Olukord on keeruline, kuid meie eesmärk on vabastada oma territooriumid, taastada täielikult Ukraina territoriaalne terviklikkus," rääkis Jermak.

Ukraina teatel on Soledaris veel 559 tsiviilisikut, keda ei õnnestunud evakueerida, nende seas on ka 15 last.

Melitopolis kõlasid plahvatused, Venemaa ründas Harkivit

Venemaa poolt okupeeritud Ukraina lõunaosas asuvas Melitopoli linnas kõlasid valjud plahvatused, teatas The Kyiv Independent.

Sellest teatas väljaande sõnul linnapea Ivan Fedorov.

Harkivi linnapea Ihor Terehhov aga teatas, et Venemaa ründas laupäeva varahommikul Harkivit õhutõrjesüsteemi S-300 rakettidega. Pihta sai linna tööstuspiirkond.

Detsembris jõudis Ukrainasse üle 300 000 elektrigeneraatori

Generaatorid toimetati Ukrainasse 2022. aasta detsembris, et hoida riiki toimimas Ukraina energiataristu vastu toimuvate Venemaa rünnakute ajal, ütles presidendi kantselei asejuht Kõrõlo Tõmošenko.

Ukraina saadik: USA sõjaline abi võib tuua sõjas pöördepunkti lähemale

USA ja teiste liitlasriikide lisaabi on väga rasketes lahingutes osaleva Ukraina sõjaväe jaoks ülioluline, ütles Ukraina suursaadik USA-s Oksana Markarova reedel CNN-ile.

"Iga päev on võimalus pöördepunktiks ja see võime on see, mida me praegu tõesti vajame – alates lahingutankidest kuni soomusmasinateni ning õhutõrjeni, suurema tulejõuni ja lõpetades pikema tegevusraadiusega rakettidega – kõik see võib tuua pöördepunkti lähemale," ütles ta

Markarova ütles, et Ukraina on juba näidanud, et on võimeline vabastama territooriume väiksemate ressurssidega, kuid uus sõjaline abi toob kaasa rohkem edusamme lahinguväljal.