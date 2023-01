Iraani valitsus hukkas Briti kodanikust iraanlase

Iraani uudisteagentuur Mizan teatas, et Iraan on hukanud Briti ja Iraani kodakondsusega Alireza Akbari, kes on Iraani endine asekaitseminister.

Akbari vahistati 2019. aastal ja mõisteti surma Ühendkuningriigi heaks luuramise eest. Briti välisminister James Cleverly on nõudnud, et Iraan ei viiks surmaotsust täide ning vabastaks mehe. Brittide sõnul on otsus poliitiline, vahendas The Guardian.

Suurbritannia, kes kuulutas Alireza Akbari (61) vastu kriminaalasja poliitiliselt motiveerituks ja nõudis tema vabastamist, mõistis hukkamise hukka.

Peaminister Rishi Sunak nimetas seda argpükslikuks teoks, mille viis läbi barbaarne režiim, austamata oma rahva inimõigusi.