Keskerakond püüab valimistel esimest või teist kohta

Konverentsi alustati mälestusminutitega Edgar Savisaare mälestuseks. Erakonna esimehe Jüri Ratase sõnul võitleb Keskerakond neil valimistel esimese koha pärast Reformierakonnaga.

Viidates kahe erakonna igipõlisele vastasseisule ütleb Ratas, et kahe erakonna vaated erinevad inimeste toimetuleku toetamises ja maksusüsteemi muutmises.

"Reformierakond soovib tänast maksusüsteemi täielikult tagasi pöörata, kus on sees astmelise tulumaksu alge või põhimõte. Meie soovime astmelise tulumaksuga edasi minna, et inimesed, kes teenivad kaks keskmist palka, alates sealt oleks tulumaks 20 protsendi asemel 30 protsenti," ütles Ratas.

"Loomulikult me ei rahuldu kolmanda kohaga. Meie eesmärk on esimene ja kindlasti EKRE-st mööda minna ja selleks tuleb oma valija tagasi saada," rääkis erakonna peasekretär Andre Hanimägi

Valijate püüdmiseks on Keskerakonna hüüdlause "Julgelt inimeste heaks!"

"Kui me räägime julgeolekust laiemas prismas, siis see on ka Eesti inimeste toimetulek, see on ka Eesti ettevõtete toimetulek ja see on ka samuti julgeoleku küsimus. Et võitma peab Ukraina ja võitma peavad ka Eesti inimesed ja Eesti ettevõtted," ütles Ratas.

Hanimägi ütleb, et vaid plakatite ja telereklaamidega Keskerakond tööd ära ei tee, sest nende kampaania on teiste erakondadega võrreldes oluliselt väiksem.

"Meie jaoks on trump olnud tegelikult see, mis on aastaid ja aastakümneid Keskerakonna jaoks trump olnud. See on inimestega otse suhtlemine tänavatel, telkides, kohtumised rahvamajades ja nii edasi," rääkis Hanimägi.

Keskerakonna üldnimekirja esiviisikusse kuuluvad Jüri Ratas, Yana Toom, Jaanus Karilaid, Tanel Kiik ja Tõnis Mölder.

Erakonna ridades jätab tänavu kandideerimata mitu praegust riigikogu liiget. Nende seas Marika Tuus-Laul, kes kandideeris varem Jõgeva- ja Tartumaa ringkonnas ja Viktor Vassiljev, kes kandideeris Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas.

"Ma arvan, et seal on meil Keskerakonnal kõige tugevam nimekiri. Seda veab Tanel Kiik, endine minister, tänane abilinnapea, abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja väga paljud teised linna-, ütleme, poliitikataustaga seotud inimesed," ütles Ratas.

Kõige noorem Keskerakonna kandidaat on 24. aastane, vanim 79.