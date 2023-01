Läänemets: sotsid on Eesti poliitikas kahe äärmuse vahel

"Meie kõige suurem mure on see, et Reformierakonna parempoolne poliitika tekitab ilmajäetust ja see ilmajäetus on vesi äärmuslaste veskile. Ehk mida rohkem on meil sellist majanduspoliitikat, mis jätab inimesed kriisides üksi, seda rohkem valitakse EKRE-t," ütles Läänemets.

"See on sotsiaaldemokraatide nägemus, et me oleme hullumaja vahesein selliste äärmusfanattide vahel, kes tegutsevad parempoolse majanduspoliitikaga. Ja teisel pool on need äärmuslased, kes soovivad viia Eesti nende demokraatlike väärtuste juurde, kus kohas on Venemaa," sõnas Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid vastanduvad oma valimisprogrammis praegusele valitsuspartnerile Reformierakonnale.

"Kui hinnad on kalliks läinud, siis peavad sissetulekud tõusma. See tähendab seda, et miinimumpalk peab olema vähemalt 1200 eurot ja kui lisada sinna muud toetused, siis see pole kallim kui Reformierakonna ettepanek, millega nad soovivad kõik maksuastmed ära kaotada. Vahe on selles, et meie ettepanekust saavad osa ettevõtted oma ettevõtluse arendamiseks. Me kaotame ära palgavaesuse või vähemalt võitleme selle vastu väga tugevalt, aga Reformierakond jagab kogu selle 340 miljonit eurot jõukatele inimestele lääbi maksusoodustuste," rääkis Läänemets.

Sotsiaaldemokraatide mure on olnud varasematel aastatel see, et nende valimistulemus on olnud nigelam, kui on näidanud riigikogu valimispäevale eelnenud reitingud. Seekord tahab partei seda kehva traditsiooni muuta.

"Teeme väga aktiivselt kampaaniat viimase minutini. Nüüd on nii välireklaam kui ka valimisagitatsioon lubatud ka valimiste päeval. Eesmärk on olla aktiivne, olla pildis, viia oma sõnumid Eesti inimesteni ja eks siis 5. märtsil valija otsustab," rääkis erakonna peasekretär Eduard Odinets.

Sotsiaaldemokraadid loodavad saada Riigikokku 15 kohta ehk viie võrra rohkem kui neli aastat tagasi.