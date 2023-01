Ülenurmel avati laiendatud spordihoone

Ehitusega sai senine Ülenurme gümnaasiumi spordihoone umbes kaks korda suuremaks. 5500-ruutmeetrises kompleksis on nüüd kogu vallarahvale kasutamiseks mitu erineva suurusega spordisaali ning trenniruumid erinevate väljakutega.

Hoone keldrikorrusel on staadionit teenindavad ruumid ning 50-meetrise laskealaga lasketiir. Samuti on olemas jõu- ja spinningusaal.

"Ülenurme gümnaasiumis käib täna umbes 1200 last ja meil oli sõna otseses mõttes ruumipuudus, see oli number üks põhjus," rääkis Kambja abivallavanem Triin Nõmmistu.

"Meie suur soov on avada Ülenurme spordihoone kogu valla elanikele. Et loomulikult päeval saavad õpilased kasutada tundide tarbeks, aga huvihariduse mitmekesistamine tervele valla rahvale on väga oluline olnud meie jaoks.

Kambja vald on väga kiires arengus jätkuvalt, meile tuleb iga aastaselt juurde väga palju uusi elanikke ja seetõttu tuleb tegelikult täna hakata mõtlema ka juba uue spordihoone peale," rääkis Nõmmistu.

Hoone ehitamisele kulus 6,7 miljonit eurot, millest riik maksis 405 000 eurot. See on Kambja valla ajaloo seni suurim investeering.