Pühapäeval on oodata lörtsi, vihma ja tuult

Pühapäeval on oodata lörtsi ja vihma ning ka tuult, mis annab järele uue nädala alguses.

Pühapäeval liigub süvenev madalrõhkkond Briti saarte lähistelt Skandinaaviasse. Selle aktiivne lohk laieneb öösel ka Läänemerele ning tihe sajuala käib ida-kirde suunal ka üle Eesti. Esmaspäeval eemaldub sadu itta, kuid üle Lõuna-Rootsi jõuab Botnia lahele juba uus osatsüklon, mille servas on meilgi jätkuvalt tormine ja sajune. Alles õhtuks ilm rahuneb, madalrõhkkond taandub põhja ja kõrgrõhuhari lõuna pool tugevneb.

Öö vastu pühapäeva tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Tuul puhub lõunast- ja edelast 5-11, puhanguti kuni 16 m/s. Jahedaim õhk on Narvas, kus on 0 kraadi. Kõige soojem ehk 3 kraadi on saartel ja Lääne-Eesti rannikul.

Hommik möödub pilviselt ning saartele jõudnud tihe vihma- ning lörtsisadu laieneb ida poole. Tuul pöördub kagusse ja tugevneb 5-15, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on kõikjal 2 kraadist 3 kraadini.

Päev jätkub pilviselt. Sajab lörtsi ja vihma, sekka tuleb ka lund ja paiguti on sadu päris tugev. Õhtul lääne poolt alates sadu hõreneb ja pilvkattesse tuleb ka selgimisi. Puhub kagu- ja lõunatuul 7-17, puhanguti kuni 25 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on jätkuvalt kergel plusspoolel ning ulatub kuni 4 kraadini.

Esmaspäeval sajab mitmel pool jätkuvalt lörtsi ja vihma, kuid õhtuks sajuvõimalus väheneb. Teisipäeval laieneb lume- ja lörtsisadu lõunast põhja, sekka langeb ka vihma ning kuna öösel on paiguti kerges miinuses siis tekib ka jäiteoht.

Kolmapäev toob kohati vihma ja lörtsi ning siiani püsinud kerged plusskraadid õhtuks pisut langevad. Seega neljapäev möödub paar kraadi jahedama õhuga, mis toob Kesk- ja Ida-Eestis kaasa ka lumesaju, mis õhtuks lakkab.