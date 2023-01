Venemaa rünnakus Dniprole hukkus vähemalt 14 inimest

Oluline pühapäeval 15. jaanuaril kell 7.00:

- Dnipropetrovski kuberner kirjutas Telegramis, et rünnakus Dnipro kortermajale hukkus vähemalt 14 inimest.

Öösel jätkusid otsingud Dnipro kortermaja rusude alt

Ukraina võimud ütlesid laupäeval, et rünnaku sihtmärgiks oli Ukraina energiataristu, mis on jätk strateegiale jätta riik elektrienergiata ja piirata selle võitlusvõimet.

Teise rünnaku ajal pärastlõunal tabas üks rakett Dnipro üheksakorruselist kortermaja ja hävitas suure osa hoonest. Ukraina kõrge riigiametniku Kõrõlo Tõmošenko sõnul üritasid päästetöötajad rusudest ellujäänuid välja tuua. Ta postitas pildi kraanast, öeldes, et endiselt oma korterites olevad inimesed kasutasid päästetöötajate tähelepanu püüdmiseks telefone.

Tõmošenko lisas Telegramis, et tundis seda kvartalit hästi, sest ta sündis ja elas läheduses. "Me koristame terve öö rususid," ütles sündmuskohal viibinud Tõmošenko.

Rünnakus sai surma vähemalt 14 inimest, sealhulgas 15-aastane tüdruk, ja haavata 64 inimest, ütles Dnipropetrovski kuberner Valentõn Reznitšenko Telegramis. Ta lisas, et vigastatute hulgas oli seitse last, kellest noorim on kolmeaastane.

Tema sõnul on seni rusude alt välja tõstetud 38 inimest ja otsingud jätkuvad.

Laupäevahommikuses esimeses rünnakus hävis ka elumaja Kiievi oblastis Kopülivi külas, kuid inimohvrite kohta pole teateid.

Rünnaku ajal said löögi ka energiarajatised. Harkivis teatati pärast esimest rünnakut elektrikatkestustest. Ukraina energiaminister Herman Haluštšenko ütles, et mitmes linnas on võrgu stabiliseerimiseks sisse viidud hädaseiskamised ja et "järgmised päevad on keerulised".