Venemaa rünnakus Dniprole hukkus vähemalt 20 inimest

Oluline pühapäeval 15. jaanuaril kell 14.02:

- Dnipros hukkus kuni 20 inimest, 40 inimest on kadunud.

- Ukraina sõnul tühistas Venemaa viimasel hetkel vangide vahetuse;

- Dnipropetrovski kuberner kirjutas Telegramis, et rünnakus Dnipro kortermajale hukkus vähemalt 14 inimest.

Dnipro tornmaja hukkunute arv tõusis 20

Dnipro tornmaja vastu suunatud Venemaa raketilöögi hukkunute arv on tõusnud 20 inimeseni, edastas AFP.

Lõuna-Ukraina linna kortermaja rünnak hävitas kümneid kortereid, jättes kodutuks 100–200 inimest.

Varasematel andmetel oli hukkunute arv vähemalt 14. Pühapäeval ütles Dnipropetrovski kuberner Valentõn Reznitšenko sõnumirakenduses Telegram, et vähemalt 20 hukkus ja 40 inimese saatus on teadmata.

Vene-Ukraina vangide vahetus jäi ära

Venemaa tühistas viimasel hetkel laupäeval plaanitud sõjavangide vahetuse, teatas Ukraina vangidega tegelev asutus. Sõjavangide kohtlemise koordinatsioonistaap kirjutas Telegramis: "Vene poolega oli täna kavas järjekordne vangide vahetusvoor. See aga jäi Vene poole initsiatiivil viimasel hetkel ära."

Reuters teatas ka, et Venemaa inimõiguste voliniku Tatjana Moskalkova büroo ei vastanud kohe kommentaaripalvele.

Venemaa ja Ukraina on korraldanud arvukalt vangide vahetusi – viimati 8. jaanuaril.

Soledari täpne staatus teadmata

Soledari saatuse osas püsib ebakindlus – Venemaa väidab end olevat soolakaevanduslinna vallutanud, kuid Kiiev eitab Venemaa võitu.

Mõlemad pooled on siiski tunnistanud lahingus Ida-Ukraina linna pärast suuri kaotusi.

Agence France-Presse teatas, et Ukraina sõjaline kuberner Donetski idapoolses piirkonnas rõhutas laupäeval, et "Soledari kontrollivad Ukraina võimud, meie sõjavägi kontrollib seda". "Lahingud jätkuvad linnas ja väljaspool seda", lisas ta.

Tema vastused olid suunatud Venemaa kaitseministeeriumi reedestele väidetele, et Venemaa oli eelmisel päeval Soledari vabastamise lõpule viinud.

Enne sõda umbes 10 000 elanikuga tööstuslinn on ägedate võitluste tõttu rusudeks muutunud.

Öösel jätkusid otsingud Dnipro kortermaja rusude alt

Ukraina võimud ütlesid laupäeval, et rünnaku sihtmärgiks oli Ukraina energiataristu, mis on jätk strateegiale jätta riik elektrienergiata ja piirata selle võitlusvõimet.

Teise rünnaku ajal pärastlõunal tabas üks rakett Dnipro üheksakorruselist kortermaja ja hävitas suure osa hoonest. Ukraina kõrge riigiametniku Kõrõlo Tõmošenko sõnul üritasid päästetöötajad rusudest ellujäänuid välja tuua. Ta postitas pildi kraanast, öeldes, et endiselt oma korterites olevad inimesed kasutasid päästetöötajate tähelepanu püüdmiseks telefone.

Tõmošenko lisas Telegramis, et tundis seda kvartalit hästi, sest ta sündis ja elas läheduses. "Me koristame terve öö rususid," ütles sündmuskohal viibinud Tõmošenko.

Rünnakus sai surma vähemalt 14 inimest, sealhulgas 15-aastane tüdruk, ja haavata 64 inimest, ütles Dnipropetrovski kuberner Valentõn Reznitšenko Telegramis. Ta lisas, et vigastatute hulgas oli seitse last, kellest noorim on kolmeaastane.

Tema sõnul on seni rusude alt välja tõstetud 38 inimest ja otsingud jätkuvad.

Laupäevahommikuses esimeses rünnakus hävis ka elumaja Kiievi oblastis Kopülivi külas, kuid inimohvrite kohta pole teateid.

Rünnaku ajal said löögi ka energiarajatised. Harkivis teatati pärast esimest rünnakut elektrikatkestustest. Ukraina energiaminister Herman Haluštšenko ütles, et mitmes linnas on võrgu stabiliseerimiseks sisse viidud hädaseiskamised ja et "järgmised päevad on keerulised".