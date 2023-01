Nepalis oli pühapäeval kümnete hukkunutega lennuõnnetus

"Tõenäoliselt on hukkunuid rohkem," ütles pressiesindaja Krishna Bhandari. "Lennuk purunes tükkideks."

Yeti Airlinesi pressiesindaja Sudarshan Bartaula sõnul oli pardal 72 inimest – 68 reisijat ja neli meeskonnaliiget. Lennujaama ametniku sõnul olid pardal välisriikide kodanikud: üks austraallane, üks prantslane, üks argentiinlane, neli venelast, viis indialast, kaks lõunakorealast ja üks inimene Iirimaalt.

"Päästetööd on pooleli, me ei tea praegu, kas on ellujääjaid," ütles Bartaula.

Lennuk kukkus alla Nepali keskosas asuva vana ja uue Pokhara lennujaama vahel.