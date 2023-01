Nädal algab pilvise ja tuulise ilmaga

Uue nädala alguses on ilm pilvine ja mitmel pool sajab vihma või lörtsi, tuul hakkab rahunema esmaspäeva pärastlõunal.

Esmaspäeva öösel eemaldub vihma- ja lörtsisadu Kesk- ja Ida-Eestist kirdesse, kuid merelt jõuab uus sajuala Lääne-Eestisse. Tuul puhub lõunast- ja edelast 5 kuni 15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Varahommikul Hiiu- ja Saaremaa lääneservas ka kuni 25 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb 0 ja +3 kraadi vahele.

Hommikul on taevas pilves, üksikute selgimistega. Peamiselt saartel ja läänerannikul on vihma- ja lörtsihooge. Tuul on lõunast- ja edelast kiirusega 6 kuni 15, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub +2 kraadist Eesti idapoolsetes maakondades +4 kraadini saartel.

Päev möödub pilves selgimistega ning mitmel pool sajab vihma. Jätkuvalt puhub lõuna- ja edelatuul 6 kuni 15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis, kuid alates pärastlõunast järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on +2 kraadist +5 kraadini.

Töönädala lõpuni suurt ilmamuutust ette näha ei ole. Aeg-ajalt sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma. Temperatuurinäidud püsivad ööpäev läbi nullilähedased, liikudes vaid kord paar kraadi üle, kord paar kraadi alla nulli. Tuul vaibub mõõdukamaks, kuid puhub pea iga päev erinevast suunast.