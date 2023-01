Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et võitlus Soledari pärast jätkub. Ukraina allikate teatel kontrollivad Vene väed Soledari administratiivset piirkonda, kuid linna ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud.

Oluline esmaspäeval 16. jaanuaril kell 5.55:

- Zelenski: võitlus Soledari pärast jätkub;

- Ukraina allikas: Vene väed kontrollivad Soledari administratiivset piirkonda;

- Kiiev: Wagner on kaotanud 80 protsenti sõtta värvatud vangidest;

- Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist.

Zelenski: võitlus Soledari pärast jätkub

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et võitlus Soledari pärast jätkub.

"Lahingud Soledari, Bahmuti ning Donetski ja Luhanski oblastite pärast jätkuvad. Ilma hinge tõmbamata," ütles Zelenski.

Ukraina allikas: Vene väed kontrollivad Soledari administratiivset piirkonda

"Vene väed hõivasid Soledari äärelinnas asuva tööstuspiirkonna. Vaenlase üksused hõivasid piirkonna, mis asub Soledari linna piiril ja on selle läänepoolne ääreala," kirjutas sotsiaalmeedias Ukraina sõjaväelane Robert Brovdõ.

Brovdõ sõnul jätkuvad linna ümbruses lahingud, kuna Ukraina jätkab võitlust Soledari pärast. Moskva rahastatud Wagneri palgasõdurid väitsid juba 10. jaanuaril, et Vene väed vallutasid Soledari, vahendas The Kyiv Independent.

Kiiev: Wagner on kaotanud 80 protsenti sõtta värvatud vangidest

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak teatas pühapäeval, et Wagneri grupeering on Ukrainas kaotanud umbes 80 protsenti sõtta värvatud vangidest.

Podoljaki sõnul saatis Moskva kokku sõdima 38 244 vangi, kellest 29 543 enam ei osale sõjategevuses.

Wagneri grupeeringu juht Jevgeni Prigožin peab Ida-Ukrainas oma isiklikku sõda. Ta pilkab tihti Venemaa sõjaväge ja selle ohvitsere. Laupäeval postitas Prigožin video, milles väitis, et külastas oma vägesid Soledaris. Prigožin väitis siis, et tema sõdurite võitlusvaim on kõrge, vahendas CNN.

Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist

Sumõ oblasti kuberner teatas, et Vene väed jätkavad piirkonna pommitamist. Kuberneri teatel sai Vene vägede rünnakute tõttu kahjustada kool ja lasteaed, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed jätkasid pühapäeval ka Hersoni linna elamupiirkondade pommitamist.

Hersoni oblasti kuberner Jaroslav Januševõtš teatas sotsiaalmeedias, et Hersonis jäid rünnaku alla muu hulgas kohaliku Punase Risti esinduse hoone, puuetega laste rehabilitatsioonikeskus ja üliõpilaste ühiselamu ümbrus.