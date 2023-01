Times: London võib Iraani tuumalepingu toetamisest loobuda

Iraani võimud vahistasid Akbari 2019. aastal ja mõisteti surma Ühendkuningriigi heaks luuramise eest. Britid nõudsid varem mehe vabastamist. Laupäeval viis aga islamiriik surmaotsuse täide. Lääneriigid kritiseerisid teravalt Akbari hukkamist, vahendas The Times.

Suurbritannia välisminister James Cleverly teatas, et London laiendab Teherani-vastaseid sanktsioone. London lisas sanktsioonide nimekirja Iraani peaprokuröri ja kutsus välja Iraani suursaadiku Suurbritannias.

Briti parlamendi välisasjade komisjoni juht Alicia Kearns ütles, et tuumaleping pole toiminud.

"Leping pole toiminud, sest ma ei usu, et see on oluliselt takistanud Iraanil oma tuumaambitsioonide elluviimist. Ma arvan, et valitsus hindab kõike seoses Iraaniga ümber. Ma arvan, et see pole ainult see konkreetne tuumaleping," ütles Kearns.

Suurbritannia valitsus kavatseb nüüd kuulutada Iraani revolutsioonilise kaardiväe terroriorganisatiooniks ja keelustada selle tegevuse Suurbritannias. Tööpartei teatas, et toetab sellist sammu.

Tuumalepe sõlmiti 2015. aastal, kuid hiljem lahkus sellest USA. Joe Bideni administratsioon lootis varem leppega uuesti liituda. Sügisel teatas Biden aga kampaaniaüritusel filmitud videolõigus, et Iraani tuumalepe on surnud.