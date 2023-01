Vene sõjalaevad osalevad LAV-is sõjalistel õppustel

Ajaleht The Times kirjutab, et kaks Venemaa sõjalaeva peaksid veebruaris osalema Lõuna-Aafrika Vabariigis (LAV) sõjalistel õppustel. Õppused toimuvad Durbani sadamalinna lähedal ja seal osalevad ka Hiina sõjalaevad.

Lõuna-Aafrika Vabariik pole liitunud Moskva-vastaste sanktsioonidega. Riigi juht Cyril Ramaphosa väidab, et LAV on Ukraina sõjas neutraalne osapool. Opositsiooni teatel toetavad õppused aga Venemaa rahvusvahelisi ambitsioone, vahendas The Times.

"See on sündmus, mis on mõeldud Venemaa jaoks, see ei too kasu meie mereväele. Neil pole ressursse, et viia ellu elementaarseid patrullimisega seotud ülesandeid. Kuidas saab valitsus väita, et on neutraalne?" uuris LAV-i opositsioonipoliitik Kobus Marais.

LAV-i kaitseminister Thandi Modise sõitis augustis Moskvasse ja kohtus seal oma Venemaa kolleegi Sergei Šoiguga.

Venemaa president Vladimir Putin on aga kutsutud sel aastal LAV-i, kus toimub BRICS-i riikide kokkutulek. Aafrikas tegutsevad ka Moskva rahastatud palgasõdurid.

Ukraina üritab samuti Aafrika piirkonnas oma mõjuvõimu tugevdada. Riik plaanib Aafrikas avada kümme uut saatkonda. Ukraina tarnib Aafrika riikidesse ka teravilja.