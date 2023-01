Itaalia võimud arreteerisid kurikuulsa maffiabossi

Denaro peeti Itaalia võimude poolt kinni Palermos. Võimude teatel on Denaro maffiaorganisatsiooni Cosa Nostra boss. Denaro on juba tagaselja eluks ajaks vangi mõistetud, kuna väidetavalt osales ta prokuröride Giovanni Falconei ja Paolo Borsellino mõrvade korraldamises.

Denaro väitis kunagi, et suudab üksi täita terve surnuaia. Väidetavalt suutis ta säilitada luksusliku elustiili ka põranda all tegutsedes, vahendas The Guardian.

Europoli andmetel tegutsevad Itaalias kolm suurt kriminaalset grupeeringut. Need on Cosa Nostra, Camorra ja Ndrangheta. Väljaspool Itaaliat hoiavad nad madalat profiili, mistõttu õiguskaitseorganitel on nende kuritegelike rühmituste likvideerimine keeruline.

Itaalias on maffiagrupeeringud olnud aktiivsed juba sajandeid.