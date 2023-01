Suurbritannias tunnistas endine politseinik end süüdi sarivägistamises

Briti Suur-Londoni piirkonna eest vastutava Metropolitani politsei (Metropolitan Police Service) politseinik David Carrick tunnistas esmaspäeval, et ründas 17 aasta jooksul seksuaalselt 12 eri naist rohkem kui 43 korral, teatasid The Guardian ja The Telegraph.

Politsei ja prokuratuuri teatel kuritarvitas politseinik oma positsiooni naiste ligimeelitamiseks ja seejärel nende terroriseerimiseks, et nad seksuaalrünnakute osas vait püsiks.

The Guardian rõhutas, et rünnakute arv teeb temast Briti moodsa ajaloo üheks rängemaks seksuaalkurjategijaks.

Guardian juhtis tähelepanu, et Metropolitani politseile teatati 2000. aastast kuni 2021. aastani üheksast intsidendist. Nendest kaheksa viisid omakorda Carricki vahistamise ja süüdimõistmiseni.

Varem ei võetud süüdiste osas midagi ette, kuna naised ei soovinud esitada ametlikku kaebust või lõpetasid politseijuurdlusega koostöö.

2009. aastal edutati mees relvastatud eliitpolitsei üksusesse, mille raames David Carrick tagas parlamendiliikmete ja diplomaatiliste töötajate turvalisust. Muuhulgas kaitses Carrick töö oma raames teiste riikide saatkondi.

Ühe juhtumi käigus 2020. aasta septembris ründas Carrick Stevenage's elanud naist, näidates talle enne oma politsei töötõendit turvatunde naisele tekitamiseks. Mees kiitles naisele, et ta muuhulgas kaitseb Briti peaministrit ning väitis, et tema hüüdnimi tööl on "värdjas Dave" (bastard Dave).

Teised ohvrid kinnitasid, et Carrick ähvardas neid sõna võtmast tema vastu. Carrick olevat neile rõhutanud, et neid ei usuks keegi, kuna ta töötab politseinikuna.

Metropolitani politsei on nüüdseks tunnistanud, et nad oleksid pidanud märkama ohumärke juba 2001. aastal. Politseijõu teatel on nad asunud üle vaatama kõiki varem esitatud väärkohtlemise ja seksuaalse rünnaku väiteid umbes 1000 Metropolitani politseiniku vastu.

Metropolitani politseijõududes töötab ligikaudu 45 000 politseinikku ja muud tugipersonali. Metropolitani politseid nimetatakse ka Scotland Yardiks selle algse peakorteri asukoha järgi, mis asus Whitehallis Great Scotland Yardi nimelisel teel.