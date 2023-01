Transpordiamet tühistas Kärdla lennuhanke otsused

Transpordiamet tühistas Kärdla lennuhanget puudutavad otsused, nii et see, kas edaspidi teenindab Hiiumaale lendajaid 19- või 33-kohaline lennuk, on veel lahtine.

Veel jaanuari alguses hoidis transpordiamet kindlat positsiooni: Tallinna ja Kärdla vahel hakkab edaspidi lendama Nyx Airi 33-kohaline lennuk. Senine operaator Transaviabaltica ja suursaarte turu uus tulija OÜ Diamond Sky küsisid küll vähem raha, kuid nende pakutud 19-kohalised lennukid jäeti kõrvale.

Ameti liikuvuse planeerimise teenistuse direktori Kati Tamtiki sõnul tekkis transpordiametis kahtlus, kas Jetstream 32 ikka suudab keerulisemates oludes Kärdlas maanduda. Seda eriti siis, kui tuul sunnib lennukit lähenema maa poolt ning maandumisrajast saab tarvitada lühemat juppi.

"Kui on näiteks selline märg rada või seal on kuni kolm millimeetrit vett ja lund, siis teatud lennukil ei pruugi see maandumine olla ohutu," sõnas Tamtik. "See rada lihtsalt saab enne otsa, kui lennuk jõuab nõuetekohaselt pidurdada."

Arutelu muudab keerulisemaks see, et praegu lendavadki Kärdla vahelt needsamad Jetstream 32 lennukid. Tamtik ütles, et vahepeal on reeglid muutunud. Samas jääb segaseks, kas reeglid muutusid 2021. aasta või 2022. aasta suvel. Igatahes viimase lepingu Transaviabalticaga sõlmis transpordiamet pisut enam kui pool aastat tagasi.

Tamtik rõhutas, et ametile on oluline katkematu teenus. See tähendab, et lennuk peab saama maanduda ka pisut kehvema ilmaga. Ja mitte kergem, tühi lennuk, vaid inimesi täis lennuk olukorras, kus kõigil reisijatel on kaasas 20 kilo pagasit.

"Küsimus on ka selles, et teatud olude korral ei mahu ka need reisijad sinna lennuki peale," kirjeldas Tamtik võimalikku probleemi.

Uued andmed võivad 19-kohalisele lennukile lootust anda

Samadele muredele viitas transpordiamet ka jaanuari alguses, kui hankelt kõrvale jäetud Leedu lennufirma Transaviabaltica ja OÜ Diamond Sky olid hanke vaidlustanud. Ent siis esitas Leedu firma Jetstream 32 kohta uued andmed. Ettevõte teatas, et esialgu pakutud tabelites olid mõned lahtrid valesti täidetud ning et uued andmed näitavad väidetavalt, et Jetstream 32 siiski sobib Kärdlasse lendama.

Selle valguses otsustaski transpordiamet oma senised otsused tühistada. Nüüd ollakse alguses tagasi ning transpordiamet hindab, missugune pakkumine vastab ja missugune ei vasta reeglitele.

"Me täna ei ütle seda, kas need otsused muutuvad või ei muutu. Aga et olla kindel, me teostame täiendava kontrolli nende andmete puhul," sõnas Tamtik.

Nyx Airi juht Jaanus Ojamets ütles, et olenemata segadusest valmistub ettevõte 28. jaanuaril liinile minema. Ta ütles, et transpordiametil on õigus samm tagasi võtta, kuid märkis, et otsus jääb arusaamatuks.

"Uued regulatsioonid, millele transpordiamet on viidanud, kehtivad juba poolteist aastat," märkis Ojamets.

Kui Jetstream 32 seekord sõelale jääb, on olukord hoopis teine. Nyx Air küsis ühe edasi-tagasi reisi eest üle 5000 euro, Transaviabaltica umbes 4300 eurot ja OÜ Diamond Sky alla 4000 euro. Aga odavaim pakkumine võib ikkagi kõrvale jääda.

Kõige odavam pakkumine võib ikkagi välja jääda

"Meile esitatud andmete alusel meil on kahtlus, et Diamond Skyl seda lennukit ei ole," sõnas Kati Tamtik.

Asi on selles, et Diamond Sky andis hankel üles lennuki, mida praegu rendib Transaviabaltica. Lennuki omanikuga oli neil lepingu üleostmine põhimõtteliselt juba kokku lepitud, aga siis sai Leedu lennufirma asjast haisu ninna ja pöördus omaniku vastu kohtusse.

Kuniks vaidlus käib, on lennukil registris keelumärge ehk sisuliselt on Diamond Skyl selle konkreetse lennuki kasutamine vähemalt mõnda aega võimatu. Ettevõtte tegevjuht Madis Vanaselja usub, et transpordiameti soov saada pakkumine koos konkreetse lennuki seerianumbriga pole õige.

Ühtlasi kinnitab Vanaselja, et lennukeid on turul teisigi ning lendamata neil vaidluse pärast ei jääks.

"Meie lootus oleks see, et me saaksime sõlmida hankelepingu ja siis me saaksime ka käia konkreetse uue lennuki seerianumbri välja, millega me võib-olla lendama hakkaksime. Kas see oleks siis esimene, teine või kolmas variant," sõnas Vanaselja.

Transpordiamet: lennuliin jääb alles

Kati Tamtik tõdes, et vaidlus hanke üle võib kesta veel mõnda aega. "Meil tõesti on tekkinud kahtlus, et me ei pruugi jõuda seda lepingut sõlmitud selleks hetkeks, kui uus opereerija peab alustama."

Siiski kinnitab Tamtik, et pärast 28. jaanuari, kui praegune leping Transaviabalticaga lõppeb, jääb Tallinna-Kärdla lennuliin alles. Selle tarbeks on võetud turuosalistelt hinnapakkumised ja nüüd hindab transpordiamet, kes vahepealse aja ära sisustab.

Ajutise otselepingu puhul on reeglid pisut lõdvemad, kui olid riigihankes. "Kuna pärishankes said lennukite tehnilised näitajad probleemiks, siis me otselepingus ei eelda sellist katkematut teenust, nagu me riigihankes nõudsime. Just selleks, et olemasolevatel opereerijatel oleks võimalik pakkuda," sõnas Tamtik.