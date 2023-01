Saksa majandusminister: Saksamaa lahendab oma energiakriisi 2024. aastaks

Saksa majandusminister Robert Habeck kinnitas esmaspäeval, et Saksamaa lahendab oma energiakriisi 2024. aastaks. Selleks rajatakse praegu kiirelt uut gaasitaristut. Samuti on praegu 90 protsendi ulatuses täidetud gaasihoidlad. Ministri sõnul eelmisel aastal toimunud energiakriis edaspidi ei kordu.

Saksamaa majandus- ja kliimaminister Robert Habeck kinnitas esmaspäeval Handelsblatti energiakonverentsil, et Saksamaa lahendab oma energiakriisi loodetavasti 2024. aastaks. Habecki sõnul oli Putini plaan Saksa tööstuse hävitamine, kuid see plaan kukkus ministri sõnul läbi, vahendas CNN Saksa ärilehte Handelsblatti.

Habeck lisas, et energiakriisi ületamiseks ehitatakse praegu kiirelt taristut maagaasi impordiks ja maagaasi hoidlad peaks 2023. aastaks ja 2024. aasta talvele lähenedes olema täielikult täidetud. See peaks tagama, et edaspidi on gaas Saksamaal tagatud mõistlike hindadega.

Saksa gaasihoidlad on praegu 90 protsendi ulatuses täidetud, millele on aidanud siiamaani soe jaanuar. Habeck samas hoiatas, et kui temperatuur langeb alla nulli, siis kulutab Saksamaa ligikaudu ühe protsendi oma gaasivarudest iga päev.

"Kui meil õnnestub talvest väljuda adekvaatsete gaasivarudega, siis me ei koge enam eelmise aasta hullust," lubas minister.

Habeck lubas, et kui eelmine aasta oli fookuses Saksamaa energiajulgeoleku tagamine, siis 2023. aastal pannakse taas rõhku energiaüleminekule. Minister rõhutas lisaks, et elektri hinnale on vaja üle-euroopalist lahendust.