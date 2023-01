Briti valitsus blokeeris Šoti sootunnustamiseelnõu

London on otsustanud peatada Šoti sootunnustamise eelnõu ning sellest ei saa seadust. Briti Šoti asjade ministri sõnul läheb eelnõu vastuollu Briti õigusruumiga ning lubas, et siin on võimalik Briti valitsusel Šoti valitsusega konstruktiivne kompromiss leida. Tegu on esimese korraga alates Šoti omavalitsuse loomisest 1999. aastal, kui Briti valitsus blokeerib Šoti parlamendi eelnõu. Eelnõu oleks alandanud seaduse alusel tunnustatud soo vahetamise miinimumvanust ja leevendanud protsessi läbimise nõudeid.

Briti valitsus Londonis blokeeris Šotimaa poleemikat tekitanud soovahetusseaduse, mis oleks lihtsustanud seadusega tunnustatud soo vahetamist. Briti valitsuse ministrid kardavad, et Šoti eelnõu on vastuolus üleriigiliste seadustega.

BBC tõi esile, et see on esimene kord, kui Briti valitsus tõkestas Šotimaa Holyroodis vastu võetud eelnõul seaduseks saamast. Šoti parlament ja valitsus ehk Šoti omavalitsus loodi 1999. aastal Ühendkuningriigi valduste ülemineku käigus.

Šoti esimene minister (Šotimaa omavalitsuse süsteemis sisuliselt peaminister) Nicola Sturgeon ütles, et selline samm oleks häbiväärne ja Šotimaa valitsus läheb vastusammuna tõenäoliselt kohtusse. Sturgeoni sõnul kasutab Briti valitsus transsoolisi inimesi poliitilise relvana.

Briti valitsuse Šoti asjade minister Alister Jack tõenäoliselt ei lase Šotimaa eelnõul teisipäeval Westminsteri jõuda ja seega ei jõua eelnõu ka Briti kuningani, kes peab selle riigipeana heaks kiitma. BBC teatel kirjutas Alister Jack selles küsimuses juba Šoti valitsusele ja Šoti parlamendile.

Alister Jack hoiatas, et Šotimaa eelnõu oleks vastuolus kogu Suurbritannia territooriumil kehtiva muu võrdsusseadusandlusega. Jack kinnitas oma kirjas, et transsoolistel inimestel, kes soovivad oma seaduse poolt tunnustatud sugu muuta, väärivad austust, tuge ja mõistmist. Minister rõhutas, et ta ei teinud seda otsust kergekäeliselt.

Šoti asjade minister lisas, et kui Šoti valitsus esitab muudetud eelnõu Šoti parlamendile, siis saab tema hinnangul konstruktiivselt ühise lahenduse leida, mis arvestab Šoti omavalitsuse pädevuse piire ning kogu Briti parlamendi õigusloomet.

Šotimaa eelnõuga alandataks vanust, millal saab nõuda soo tunnustamise sertifikaati (gender recognition certificate) 18 eluaasta peale 16 eluaastani. Samuti eemaldataks soodüsfooria meditsiinilise diagnoosi nõue ning selle asemel peab inimene tõestama, et ta on elanud vastassoolisena kolm kuud või kuus kuud, kui taotluse esitaja on 16-aastane või 17-aastane.

Transsooliste õiguste eest võitlejad toetasid Šotimaa eelnõu, kuid kriitikud väljendasid muret, et eelnõu mõjutaks naiste turvatunnet ja ligipääsu ühesoolistele mõeldud ruumidele nagu riietusruumid.

Eelnõu kohta on kriitikat teinud ka Briti parlamendis opositsioonis oleva Tööerakonna juht Keir Starmer, kelle sõnul on 16-aastased veel liiga noored, et muuta enda seaduslikult tunnustatud sugu, vahendas BBC. Starmer hindas sarnaselt Alistair Jackiga, et Šoti eelnõu läheb konflikti ülejäänud Suurbritannia õigusruumiga.

BBC tõi esile, et Holyroodis Šoti parlamendis hääletasid eelnõu poolt ka Šoti Tööpartei liikmed. Madalama eapiiri toetajad samas rõhutasid, et Šotimaal on juba teiste teemade puhul vaimse küpsuse ametlik piir 16 aastat ning soovahetuse puhul ei tohiks sel juhul vahet olla. Starmer ütles, et teema üle tuleks pidada viisakat debatti ning praegu on see küsimus pigem "poliitiline jalgpall".

Šotimaa eelnõu kritiseeris 2022. aasta sügisel ka tuntud kirjanik JK Rowling, kelle sõnul ohustab eelnõu naiste õigusi.