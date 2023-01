Üha suurema surve all Scholz otsib uut kaitseministrit

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Saksamaa poliitikud nõuavad, et kantsler Olaf Scholz nimetaks kiiresti ametisse uue kaitseministri. Surve all Scholz otsib nüüd uut kaitseministrit.

Christine Lambrecht teatas esmaspäeval, et lahkub kaitseministri ametist. Lääneliitlased nõuavad üha rohkem, et Berliin lubaks teistel Euroopa riikidel tarnida Ukrainale Leopard 2 tanke. Sel nädalal toimub Saksamaal Ramsteini õhuväebaasis Ukraina kaitsmise kontaktrühma koosolek

Saksamaa poliitikud nõuavad nüüd, et Scholz tegutseks uue ministri ametisse nimetamisel kiiresti. Financial Timesi teatel võib Scholzil aga Lambrechti asendamisel tekkida raskusi. Saksamaal on alates teisest maailmasõjast olnud 20 kaitseministrit ja neist ainult üks, Helmut Schmidt, sai hiljem kantsleriks.

Financial Times toob välja, et Lambrechti asendajaks võib saada Eva Högl. Ta on populaarne ka Saksamaa sõjaväelaste seas. Högl ütles pühapäeval, et riik peab kaitsekulutusi suurendama.

Scholz teatas eelmise aasta alguses, et Saksa relvajõudude rahastamises tuleb pöördepunkt – Zeitenwende. Scholz lubas kuulsaks saanud kõnes, et Saksa relvajõudude moderniseerimisele kulutatakse 100 miljardit eurot. Högli sõnul tuleb seda summat suurendada kuni 300 miljardi euroni.

Meedia teatel võib Lambrechti järglaseks saada veel Saksa sotsiaaldemokraatide (SPD) juht Lars Klingbeil. Ta on pärit sõjaväelaste perekonnast. Saksa meedia on pakkunud järgmiseks kaitseministriks veel Scholzi büroojuhti Wolfgang Schmidti, tööministrit Hubertus Heili ja asekaitseminister Siemtje Möllerit.

Scholzi jaoks on tähtis, et tema valitsuses oleks mees- ja naisministreid võrdselt. "Kantsleri jaoks on oluline säilitada sooline võrdsus," ütles esmaspäeval Scholzi pressiesindaja Christiane Hoffmann.