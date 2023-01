Meloni valitsus tahab ehitada silla üle Messina väina

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Itaalia uus valitsus tahab ühendada Sitsiilia saare Apenniini poolsaarega ja plaanib seetõttu üle Messina väina ehitada 3,3 kilomeetri pikkuse silla. Peaminister Giorgia Meloni tahab suurendada Itaalia majanduslikku ja poliitilist kohalolekut Vahemere piirkonnas.

"Sitsiiliat peetakse ülejäänud Itaaliast eraldiseisvaks territooriumiks ja sild ühendaks saare Euroopaga," ütles Messina linnapea Federico Basile.

Linnapea siiski tunnistas, et paljud valijad jäävad uue silla osas ettevaatlikuks. Itaalia poliitikud on juba 19. sajandi lõpust tahtnud Sitsiilia ühendada ülejäänud riigi territooriumiga. Silla ehitamine on kallis projekt. Poliitikud kardavad samuti, et projektist proovivad kasu lõigata ka erinevad kuritegelikud rühmitused.

Itaalia taristuminister Matteo Salvini siiski avaldas lootust, et silla ehitamisega saab alustada juba kahe aasta pärast. Eelmisel kuul otsis Salvini oma ettevõtmisele toetust ka Brüsselist.

Itaalia endine poliitik Nello Musumeci ütles ajalehele Financial Times, et uus sild kiirendaks riigi lõunaosa majanduse arengut.

"Eesmärk on teha Lõuna-Itaaliast värav Euroopasse, see projekt on esimene samm selles suunas," ütles Musumeci.

Messinas on aga juba tekkinud ka silla-vastased protestid. Mõned aktivistid leiavad, et silla ehitamise käigus saaks kahjustada piirkonna keskkond.

Pärast Itaalia ühendamist proovisid Itaalia valitsused järjepidevalt Sitsiiliat ühendada Apenniini poolsaarega. 1970. aastal kuulutati sild riiklikuks projektiks. 2006. aastal sõlmis Itaalia valitsus silla ehitamiseks umbes nelja miljardi euro suuruse lepingu. 2012. aasta võlakriisi tõttu pidi valitsus aga projektist loobuma. Antiikajal proovisid üle Messina väina silda ehitada ka Rooma impeeriumi valitsejad.