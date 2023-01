Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Päästeameti järgmine juht Margo Klaos

ETV saates "Esimene stuudio" on täna külas järgmine Päästeameti juht Margo Klaos.

Päästeameti uus juht seisab lähiaastatel silmitsi suurte väljakutsetega. Elanikkonnakaitse põhimõtted on vaja nüüd päriselt ellu viia ja see vajab lisaks heale plaanile ka stabiilset rahastust. Millises suunas Päästeamet edasi hakkab arenema? Milline on nende roll laiapõhjalises kaitses? Kuidas päästja tööd paremini väärtustada? Küsimusi küsib saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40.