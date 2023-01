Hiina rahvaarv langes esimest korda 60 aasta jooksul

Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professori Tiit Tammaru sõnul ei ole Hiina rahvaarvu kahanemine üllatus. Muutused rahvastikus on suure inertsiga, nüüd vaid avaldub pikalt kestnud sündivuse languse trend rahvaarvu langusena. Seni on seda Hiinas ära hoidnud keskmise eluea tõus ning tõik, et sünnitusikka jõudis veel suuri põlvkondi.

"Kolmas asi, mida rõhutada, mis sündivuse langusele kaasa on aidanud ja lõpuks viinud rahvaarvu kahanemiseni, on see, et Hiina on linnastunud hästi kiiresti. Linnades üleüldse on sündivus madalam kui maapiirkondades. Hiina puhul ühe lapse poliitika oli linnades hästi palju efektiivsem," selgitas Tammaru.

Ehk Hiina rahvaarv on saavutanud oma tipu. Praegu on Hiinas 1 411 750 000 inimest. Kui järjest väiksemad põlvkonnad sünnitavad, kahaneb see arv edaspidi järjest kiiremini.

"Nüüd hakkab kogu see rahvastikuprotsesside inertsus Hiina jaoks töötama vastupidises suunas. Juhul kui olekski võimalik, et sündimuskäitumine muutub ja sündide arv ühe naise kohta kasvab, siis sünnitusikka jõuavad järjest väiksemad põlvkonnad, kes juba on sündinud. Isegi see sündimuskäitumise muutumine ei muudaks lihtsalt seda trendi, mis Hiina rahvastikku on sisse kodeeritud," rääkis Tammaru.

See tähendab, et Hiina peab järjest enam rinda pistma muredega, mis on Euroopas juba tuttavad. Kunagine ühe lapse poliitika asendub lastetoetustega. Kui tööealiste hulk kukub, muutub pensionite välja maksmine riigile suuremaks kuluks. Peking on juba kuulutanud kavatsust tõsta tasapisi pensioniiga, mis on seni üks maailma madalamaid – meeste jaoks 60 ning osadel ametikohtadel naistele lausa 50.

Hiina majandusele tähendab see pika peale tööjõu hinna tõusu ning veel enam sõltub edasipidi Hiina majanduskasv arengust suurema efektiivsuse suunas.

ÜRO ennustab, et käesoleval aastal saab Indiast maailma suurima rahvaarvuga riik.

"Hiina jõuab oma rahvastiku arengus samasse kohta, kuhu Euroopa on varem jõudnud. Päris huvitav on, mis hakkab saama ka Hiina rändepoliitikast. Kas nad püüavad ka kuidagi rände abil oma demograafilist probleemi lahendada? Nagu me teame, Hiina rahvaarv on nii suur, et see lihtne ei ole," rääkis Tammaru.