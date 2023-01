ISW: Putin võib kolmapäeval välja kuulutada teise mobilisatsioonilaine

Oluline teisipäeval, 18. jaanuaril, kell 5.55:

- ISW: Putin võib lähipäevade jooksul välja kuulutada teise mobilisatsioonilaine;

- Leht: Saksa sõjatööstus saab sel aastal saata Ukrainasse 15 Leopard 2 tanki;

- Valge Maja vihjas, et USA suurendab sõjalist toetust Ukrainale;

- Zelenski tänas liitlasi Patriotide tarnimise eest.

ISW: Putin võib lähipäevade jooksul välja kuulutada teise mobilisatsioonilaine

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul võib Venemaa president Vladimir Putin kuulutada lähipäevade jooksul välja teise mobilisatsioonilaine. ISW hinnangul võib see juhtuda juba kolmapäeval.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas teisipäeval, et Putin peab 18. jaanuaril Peterburis kõne. Siis on Leningradi blokaadi murdmise 80. aastapäev. ISW teatel Putinile meeldivad sümboolsed kuupäevad ja ta kasutab neid ära oma huvide jaoks. Ukraina luure hoiatas juba varem, et Moskva plaanib välja kuulutada teise mobilisatsioonilaine.

Ukraina luure sõnul tahetakse mobiliseerida 500 000 sõdurit, mis võimaldab Venemaal luua sõjalisi reserve.

Leht: Saksa sõjatööstus saab sel aastal saata Ukrainasse 15 Leopard 2 tanki

Saksa ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung teatas allikatele tuginedes, et kui Berliin peaks otsustama varustada Ukrainat Leopard 2 tankidega, siis riigi sõjatööstus suudab aasta lõpuks tarnida kuni 15 sellist sõjamasinat.

Lehe teatel kaalub Saksamaa võimalust, et tarnib Ukrainale veel 29 Leopard 2 tanki. Praegu peaksid need sõjamasinad saama Slovakkia ja Tšehhi. Kui need riigid nõustuvad, siis Praha ja Bratislava saavad oma tankid kätte 2024. aastal.

Saksamaa relvatootja Rheinmetall teatas hiljuti, et remonti vajavad lahingutankid ei saa Ukraina jaoks valmis enne 2024. aastat.

Rheinmetalli tegevjuhi Armin Pappergeri sõnul läheks praegu laos olevate tankide – vähemalt 22 Leopard 2 ja 88 Leopard 1 tanki – remontimiseks mitusada miljonit eurot.

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ütles intervjuus Bloombergile, et on liitlastega kõnelustes Ukrainale tankide andmise osas.

Valge Maja vihjas, et USA suurendab sõjalist toetust Ukrainale

"Ma kahtlustan, et kuulete, et USA saadab Ukrainale täiendavat julgeolekuabi, võib-olla juba selle nädala lõpus," ütles USA rahvusliku julgeoleku nõukogu koordinaator John Kirby.

Zelenski tänas liitlasi Patriotide tarnimise eest

Hollandi peaminister Mark Rutte kinnitas kohtumisel USA presidendi Joe Bideniga, et Holland annab samuti Ukrainale Patriot õhutõrjesüsteemi. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kiitis teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises Hollandi otsust.

Varem on Patriot õhutõrjesüsteemi lubanud Ukrainale anda USA ja Saksamaa.

"See tähendab, et meile on lubatud juba kolm süsteemi. Kuid see on alles algus. Töötame selle nimel, et saaksime õhutõrjet tugevdada veelgi," ütles Zelenski.

Euroopas lasutavad Patriot õhutõrjesüsteemi Saksamaa, Hispaania ja Holland.